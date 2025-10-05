Guinée: Le 67ème anniversaire de l'indépendance célébré par la diaspora guinéenne - la fête a été grandiose à Bamako

Bamako — À l'instar de leurs compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, les Ressortissants guinéens au Mali, réunis autour de leur Ambassadeur, le Général Ansoumane Camara alias Bafoé, ont célébré le 67ème anniversaire de l'accession de la Guinée à son Indépendance nationale. C'est dans un climat d'ambiance festive totale.

Le jeudi 2 octobre 2025, de 10H à 14H, la diaspora guinéenne au Mali-Bamako était en fête dans les enceintes de la résidence officielle de leur chef de mission diplomatique et consulaire. Les femmes, les jeunes, les artistes-musiciens, les Représentants des quatre Coordinations régionales et des autres associations membres de la société civile guinéenne de la place étaient tous là. Une forte Délégation de la fédération des communautés africaines au Mali (FECAM) et les Hommes des médias guinéens et maliens étaient également de la fête.

Dans sa déclaration, l'Ambassadeur Général Bafoé s'est félicité de la preuve de disponibilité constante des Guinéens établis au Mali pour des causes de la patrie de ce genre autour du personnel diplomatique et consulaire, du Bureau du Conseil des Guinéens et des mouvements de soutien du Général d'Armée Mamadi Doumbouya.

Conformément au thème central sous lequel l'édition de la fête de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale et internationale est placée, cette année, à savoir «s'inspirer du passé pour construire le futur», l'Ambassadeur Bafoé a passé en revue les acquis, les défis à relever et les perspectives qui marquent la vie de la Nation guinéenne et a rendu un vibrant hommage aux artisans de l'Indépendance nationale avec une mention spéciale au président Ahmed Sékou Touré avec ses compagnons de lutte. «N'en déplaise aux personnes sujettes à sautes d'humeur », a-t-il plaisanté.

Selon le Diplomate, sous le leadership du Général d'Armée Mamadi Doumbouya et du CNRD, les Guinéens sont appelés à tirer les leçons de l'Histoire avec clairvoyance: «prenons tout ce qui a été positif sous chacun des Régimes qui se sont succédés aux commandes de notre pays de 1958 à nos jours et rejetons tout ce qui est négatif », a-t-il prodigué des sages conseils en invitant ses compatriotes de rester unis et prêts pour les prochaines élections présidentielles. Ceci, tout en mettant un accent particulier sur les réalisations en cours en Guinée sous le gouvernement de transition. Notamment, le lancement du projet Simandou dont les retombées sont déjà perceptibles en termes d'emplois. «Je suis de la préfecture de Beyla où, aujourd'hui, même pour avoir un menuisier ou un maçon pose problème; tout simplement parce que tous les ouvriers sont recrutés dans le projet Simandou», s'est-il réjoui. Et d'ajouter que «l'aéroport de Beyla a fini d'être goudronné pour recevoir des vols des dizaines et des centaines de passagers à bord ».

Débuté par l'intonation de l'hymne national, les festivités ont pris fin par une remise officielle à l'Ambassadeur un important don en couvertures et en natures offert par l'association "LE SOCIAL DES GUINÉENS AU MALI" aux détenus guinéens dans les prisons maliennes. Occasion pour la porte-parole de ladite association, Madame Sacko née Fatim Konaté, de rendre un hommage mérité à feu Mohamed Lamine Jo Soumah, ancien Ambassadeur de Guinée à Bamako de 1998 à 2003 qui avait instauré cet idéal de solidarité à but humanitaire au profit des migrants et résidents permanents guinéens au Mali en détresse.

Au nom de l'États guinéen, l'Ambassadeur Ansoumane Camara a salué cette marque de solidarité agissante entre Guinéens et a instruit, séance tenante, son Consul, Namory Magassouba, d'acheminer l'aide à but humanitaire à ses ayant-droits dans la prison centrale de Bamako-coura et dans le centre de détention des femmes et des mineurs de Bolé (Commune VI du District de Bamako).

Au plan sous-régional, le Diplomate a magnifié les rapports fraternels et historiques entre la Guinée et les pays africains. Ce fut aussi l'occasion pour lui de formuler un message de solidarité du peuple de Guinée à l'adresse de ses frères et soeurs des trois États de sa juridiction diplomatique et consulaire qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À ses dires, les Chefs d'État de ces trois pays à bord d'un même bateau confédéral battant pavillon AES sont sur les traces des feus Présidents Kwamé N'Kroumah, Sékou Touré et Modibo Kéïta avec l'Union Ghana-Guinée-Mali.

