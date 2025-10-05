Si la motion de censure parlementaire présentée par l'USFP visant à renverser le gouvernement avait abouti, les manifestations actuelles de la jeunesse n'auraient probablement pas eu lieu. C'est ce qu'a laissé entendre le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, dans son allocution prononcée vendredi dernier lors de l'ouverture des travaux du 3ème Congrès provincial USFP/Azilal.

«Sans les surenchères qui ont fait avorter la motion de censure proposée par l'USFP visant à renverser le gouvernement, nous ne serions pas dans la situation actuelle. Il s'agissait donc d'examiner l'ensemble des conditions sociales et économiques et de demander des comptes au gouvernement au sein des institutions et au Parlement, ainsi que d'ouvrir un débat public dans les médias.

Après quoi, le parti a été contraint de prendre la décision décisive, lors de son Conseil national, de transformer la motion de censure parlementaire en motion de censure populaire dans les différentes régions et provinces afin de demander des comptes au gouvernement », a fait savoir le Premier secrétaire.

Driss Lachguar a également brossé un tableau alarmant de la situation socio-économique dans la province d'Azilal. Il a insisté sur le fait que celle-ci est aujourd'hui l'une des provinces les plus pauvres du Maroc, enregistrant les taux les plus élevés de pauvreté et de précarité dans le pays, un défi majeur pour le développement local.

Le dirigeant ittihadi a souligné les profondes inégalités, notamment en milieu rural où plus de 89% de la population réside, avec un accès insuffisant aux services de base exacerbant le risque d'appauvrissement des familles. Il a insisté sur le droit des habitants, à l'approche des prochaines échéances électorales, de questionner le gouvernement sur les projets non concrétisés et l'utilisation des ressources allouées.

Il a affirmé que la politique de maintien des populations dans leurs terres via un meilleur accès aux services, doit être une priorité. Selon lui, la pauvreté et l'exclusion sociale représentent des coûts bien plus élevés à long terme. Il a insisté sur la nécessité d'accompagner les agriculteurs dans la gestion des ressources hydriques pour éviter l'exode rural et assurer leur stabilité sociale et économique.

Concernant les infrastructures, Driss Lachguar a pointé du doigt un retard significatif dans l'éducation et la lutte contre l'analphabétisme qui freine le développement humain, en particulier dans les zones rurales aux conditions d'accès difficiles. Il a évoqué la fragilité des voies rurales et les difficultés d'accès qui alimentent les protestations des populations.

Il a indiqué que le pays ne peut pas évoluer à deux vitesses, comme l'a si bien rappelé S.M le Roi Mohammed VI dans son dernier discours à l'occasion de la fête du Trône. Un projet de développement global, respectueux de la richesse culturelle et de l'histoire des territoires, est indispensable pour préserver la qualité de vie, protéger les savoirs locaux et promouvoir un tourisme durable basé sur les villages authentiques.

Face aux défis sociaux du Maroc, l'USFP affirme, à travers ce congrès provincial et d'autres rendez-vous à venir, son engagement total dans un travail de terrain durable, loin des calculs électoralistes, en tant que parti enraciné dans la société et les luttes populaires.

Driss Lachguar a en outre rappelé l'attachement historique des habitants à leur terre, lié à une connaissance vitale des écosystèmes et pratiques agricoles adaptées, inestimables dans le contexte des changements climatiques. Il a salué le rôle fondamental que joue, depuis sa fondation, l'USFP dans la défense des droits démocratiques et la mobilisation sociale.

A noter qu'Azilal demeure l'un des bastions historiques du parti de la Rose où les militants et militantes ont joué un rôle majeur dans la promotion de la démocratie, de la liberté et de la justice. Driss Lachguar n'a pas manqué de louer l'implication remarquable des membres de l'USFP dans la province en vue d'assurer le succès de ce congrès et de débattre avec sérieux des enjeux essentiels pour la population locale.