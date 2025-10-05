Maroc: Le Médiateur du Royaume lance le programme 'Forums de la gouvernance des services publics'

L'Institution du Médiateur du Royaume a annoncé le lancement de son nouveau programme "Forums de la gouvernance des services publics", dont la première édition sera consacrée cette année au thème "Les services publics de santé".

Ce programme vise l'implication des jeunes, des acteurs de la société civile, des experts et des intervenants dans la gestion administrative, dans l'élaboration des propositions du Médiateur relatives au renforcement de la gouvernance administrative et l'amélioration du service public, indique l'Institution du Médiateur du Royaume dans un communiqué.

Dans cette optique, une série de rencontres ouvertes, de séances d'écoute et d'ateliers de dialogue seront organisés à l'échelle nationale, régionale et provinciale en collaboration avec des partenaires de la société civile et des associations de jeunes, fait savoir la même source.

Et d'ajouter que des plateformes électroniques seront parallèlement mises en place afin de recueillir des propositions, des idées et des expériences relatives à la gouvernance du secteur de la santé dans son volet portant sur le rapport des citoyens au service public.

L'Institution du Médiateur du Royaume exprime, dans ce sillage, l'espoir que l'adhésion des jeunes et de l'ensemble des acteurs civils à cette initiative citoyenne constituera un exercice démocratique promouvant une approche participative dans la gestion du dialogue public autour des politiques publiques.

Le lancement du programme "Les Forums de la gouvernance des services publics" s'inscrit dans le cadre des rôles constitutionnels du Médiateur du Royaume en tant qu'institution nationale indépendante et spécialisée, ayant pour mission de défendre les droits dans le cadre des relations entre l'administration et les usagers, souligne le communiqué.

Cette démarche intervient également en application des dispositions de la loi relative à l'Institution du Médiateur, notamment en ce qui concerne ses rôles dans la consolidation des fondements de la gouvernance administrative et l'amélioration de l'action de l'administration (chapitre III), note la même source.

L'Institution assure, à ce titre, l'organisation de forums nationaux ou régionaux visant à enrichir la réflexion et le dialogue sur les questions de la bonne gouvernance et les questions des droits, de leur promotion et de la modernisation des services publics, et contribue à la consolidation de l'édifice démocratique (article 46) dans le cadre de ses compétences en tant que force de proposition pour l'amélioration de l'action de l'administration et de la qualité des services publics.

Le lancement de ce programme s'inscrit aussi en droite ligne de l'approche participative fondée sur le dialogue et l'écoute, adoptée par l'Institution, comme c'était le cas lors de l'atelier interactif avec des acteurs de la société civile et des militants des droits de l'Homme, organisé le 17 septembre dernier dans le cadre de son programme "Vers une administration de l'égalité", conclut le communiqué.