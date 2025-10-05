Un meeting commémoratif a été organisé vendredi à Sidi Bouzineb, relevant de la province d'Al Hoceima, à l'occasion du 70ème anniversaire du lancement des opérations de l'Armée de libération dans le nord du Royaume.

Le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR) a souligné, dans un discours prononcé en son nom par Hmida Maaroufi, directeur des systèmes et des études historiques au Haut-Commissariat, que la commémoration de cette journée glorieuse, à Sidi Bouzineb, bastion du combat, de la résistance et de la dignité, évoque les plus belles images de sacrifice, de dévouement et de solidarité indéfectible entre le trône et le peuple, en défense des valeurs sacrées, des constantes nationales et de l'intégrité du pays face aux convoitises coloniales.

Il a ajouté que la célébration de cette illustre commémoration, marquant le départ de l'Armée de libération à Sidi Bouzineb, constitue un hommage de fidélité et de reconnaissance aux âmes des martyrs héroïques ainsi qu'aux luttes et sacrifices des pionniers de l'Armée de libération dans le nord du pays, qui se sont levés comme un seul homme pour combattre sans relâche toute forme d'agression ou d'occupation étrangère.

Le responsable a rappelé que les grands événements vécus par les régions du Rif résistant confirment que les fils de ces terres combattantes ont toujours répondu spontanément à l'appel du devoir national, se plaçant aux premiers rangs pour défendre la patrie chaque fois qu'un danger la menaçait.

Il a indiqué que ces fils se sont ainsi engagés dans cette lutte et ont pris part aux batailles menées dans le Rif oriental par le héros combattant le chérif Mohamed Ameziane contre les Espagnols entre 1909 et 1912, puis aux épopées héroïques du résistant Abdelkrim El Khattabi en 1920, et ensuite de son fils, le héros Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi, entre 1921 et 1926, contre les puissances coloniales espagnole et française, remportant une victoire historique éclatante lors de la bataille d'Anoual.

Le haut-commissaire a précisé que cette étape historique gravée dans la mémoire nationale est l'occasion d'évoquer ces hommes courageux et intrépides de l'Armée de libération, qui, avec des moyens modestes, ont réussi à pénétrer une caserne militaire hautement stratégique, solidement fortifiée et équipée des armes les plus modernes de l'époque, située au sommet du mont Sidi Bouzineb.

Dans une déclaration à la presse, M. Maaroufi a affirmé que la célébration de ce jour historique constitue un hommage précieux à l'occasion du déclenchement des premières opérations de l'Armée de libération dans le nord du Royaume, visant à faire connaître cet événement, ses symboles, ses héros et ses exploits, ainsi qu'à diffuser ses valeurs morales, nationales, spirituelles, humaines et universelles auprès des jeunes et des générations futures.

Il a également mis en avant que le HCAR oeuvre, à travers des mécanismes innovants, à la préservation et à la valorisation de la mémoire historique nationale, régionale et locale, en enracînant ses valeurs et enseignements dans la conscience des jeunes générations, notamment par la commémoration de 35 événements nationaux et locaux, et par l'enrichissement du champ intellectuel et culturel avec diverses publications consacrées à la lutte nationale, aux figures du mouvement national, de la résistance et du sacrifice.

M. Maaroufi a ajouté que cette glorieuse commémoration est une occasion de rappeler les grandes étapes du combat national, et de mettre en lumière les fils dévoués de ces régions, qui se sont toujours distingués par leur présence active et leur engagement en première ligne contre l'envahisseur colonial, témoignant d'un courage, d'une détermination et d'un patriotisme exemplaires dans la défense du territoire national.

A cette occasion, une exposition de photos historiques a été organisée pour commémorer ce 70ème anniversaire. Par ailleurs, dix anciens résistants et membres de l'Armée de libération ont été honorés, et des aides financières et sociales ont été distribuées à plusieurs membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération de la province, dans le cadre de l'attention portée à leurs conditions matérielles et sociales.

Le programme de la célébration comprenait également une prière de recueillement au cimetière des martyrs à Ajdir à la mémoire des héros, au premier rang desquels feu SM Mohammed V, héros de la libération et de l'indépendance, et Son compagnon de lutte et d'exil, feu SM Hassan II, que Dieu ait leur âme, des prières pour SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, ainsi qu'une visite de l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Targuist.