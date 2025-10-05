Maroc: L'accord agricole entre le pays et l'UE amendé, un gage de stabilité pour les échanges entre les deux parties

5 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

L'accord agricole Maroc-Union européenne (UE) amendé apporte la stabilité et la certitude nécessaires aux opérateurs commerciaux en faveur du renforcement des échanges et des investissements entre les deux parties, ont souligné, à Bruxelles, des experts européens en commerce international.

Cet accord constitue un "cadre solide" pour un partenariat commercial Maroc-UE avancé aux retombées substantielles en termes de création de valeur ajoutée et d'emplois dans les provinces du Sud, a affirmé l'expert Hervé Jouanjean, ancien directeur général à la Commission européenne.

La signature de cet accord constitue une excellente nouvelle aussi bien pour le commerce bilatéral que pour le secteur privé qui souhaite "un cadre juridique stable, favorable à la promotion des échanges et des investissements entre le Royaume et l'UE", a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

"Dans un monde en pleine agitation, c'est très important pour nous, dans l'UE, de conforter les relations avec le Maroc sur une base stable. C'est essentiel pour notre sécurité économique et politique dans la zone Méditerranée et au-delà", a insisté M. Jouanjean, mettant en avant "le rôle clé que joue le Maroc, en particulier dans la coopération avec l'Afrique subsaharienne".

La signature de cet accord constitue aussi "un signal fort" à l'adresse des investisseurs pour développer des activités économiques à forte valeur ajoutée dans les provinces du Sud, a-t-il poursuivi.

Elle constitue également, pour les nombreuses missions économiques qui se sont rendues dans les régions du Sud du Royaume et qui veulent y investir, "un feu vert définitif aux ambitions de coopération et d'investissement générateur de revenus et d'emplois", a-t-il soutenu.

De son côté, Andrew Johnson, expert en commerce international, s'est félicité de la conclusion de cet accord, eu égard à son importance pour la promotion des échanges commerciaux et la création d'emplois et de richesses au profit des deux parties.

C'est un accord très important qui constitue "un bon signe" pour le partenariat Maroc-UE, en ce sens qu'il ouvre de nouvelles opportunités en matière d'investissement et de coopération pour les deux parties et renforce davantage leurs relations politiques, a-t-il estimé.

Le Royaume du Maroc et l'Union européenne ont signé, vendredi au siège de la Commission européenne à Bruxelles, l'échange de lettres amendant l'accord agricole liant les deux parties, confirmant ainsi la solidité de leur partenariat fondé sur une coopération multidimensionnelle élargie.

La signature de cet accord ouvre la voie à une coopération plus ambitieuse et plus structurée avec Bruxelles, en renforçant les mécanismes politiques existants et en posant les bases d'un partenariat stratégique encore plus approfondi.

