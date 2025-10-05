La première réunion du Groupe de travail maroco-allemand sur l'alimentation et l'agriculture s'est tenue, vendredi à Rabat, sous la présidence de la secrétaire d'Etat parlementaire au ministère fédéral allemand de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Identité régionale (BMLEH), Martina Englhardt-Kopf et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts du Maroc, Redouane Arrach.

Cette première réunion a permis de lancer officiellement les travaux du Groupe, d'identifier les thématiques prioritaires à court et moyen termes, d'échanger sur les initiatives bilatérales en cours et de définir des axes concrets de collaboration, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Elle a également permis de déterminer les modalités de participation élargie à des acteurs non étatiques, incluant les institutions de recherche, le secteur privé et la société civile, tout en fixant les modalités de gouvernance, de pilotage et de suivi du Groupe, fait savoir le communiqué.

La création de ce Groupe de travail s'inscrit dans le cadre des relations dynamiques entre le Maroc et l'Allemagne, rythmées par un Dialogue stratégique biannuel, relève la même source, notant qu'il constitue la mise en oeuvre de la Déclaration conjointe signée lors du Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture à Berlin le 18 janvier 2025, traduisant la volonté commune des deux ministères de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines agricoles et alimentaires, en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD), rapporte la MAP.

Et de souligner que ce Groupe de travail constitue un aboutissement concret d'une volonté politique forte, formalisée par la Déclaration conjointe, et incarne la détermination des deux ministères à bâtir une coopération agricole plus forte, plus résiliente et plus productive.

Au-delà de la formalisation institutionnelle, ce Groupe de travail revêt une valeur stratégique majeure, en offrant un cadre unique pour stimuler l'innovation agricole, favoriser l'échange de savoir-faire et d'expertises techniques, renforcer la sécurité alimentaire, et promouvoir des solutions durables et inclusives pour les filières agricoles des deux pays.

Il peut ainsi devenir un modèle de coopération bilatérale exemplaire, capable de générer des impacts concrets et durables au niveau économique, social et environnemental.

Les deux ministères ont réaffirmé leur engagement à renforcer les échanges, favoriser l'innovation et promouvoir le développement durable dans le secteur agricole, au service des populations et des filières agricoles des deux pays.