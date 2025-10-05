L'Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises (Bundesverband mittelständische Wirtschaft - BVMW) a inauguré, vendredi à Rabat, son bureau Maroc, en présence du ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et du directeur général de la BVMW Berlin, Christoph Ahlhaus.

Cette initiative marque une étape déterminante dans le renforcement des relations entre le Maroc et l'Allemagne, avec pour objectif principal de favoriser l'implantation et le développement des petites et moyennes entreprises allemandes au Maroc.

En collaboration avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l'AÒgence de coopération internationale allemande pour le développement (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ), ce projet vise à renforcer les synergies industrielles et économiques au service d'une prospérité partagée, rapporte la MAP.

A travers ce bureau Maroc, la BVMW entend promouvoir des partenariats solides et durables dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'éducation, la formation professionnelle, la création d'emplois et l'innovation. Cette dynamique contribuera non seulement au développement des échanges commerciaux et culturels entre les deux pays, mais aussi à l'essor de projets conjoints en Afrique, où le Maroc et l'Allemagne aspirent à jouer un rôle moteur.

Intervenant à cette occasion, M. Ahlhaus a indiqué que l'ouverture du bureau constitue une étape majeure dans le renforcement des relations économiques entre le Royaume et les petites et moyennes entreprises allemandes et européennes. Il a rappelé que les PME constituent le coeur battant des économies, représentant 34 associations membres avec près de 2,1 millions d'entreprises et plus de 20 millions d'employés à travers l'Europe.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, attire aujourd'hui une attention croissante des entrepreneurs européens, citant à cet égard l'Accord de libre-échange signé avec l'Union européenne en 2000 et les accords préférentiels conclus avec une soixantaine de pays, qui ont permis au Royaume d'attirer de grands investisseurs comme Renault et Stellantis, ainsi que leurs sous-traitants.

Cette dynamique a fait du Maroc le premier exportateur de voitures et de pièces détachées vers l'Europe en 2024, devant la Chine et le Japon, a rappelé M. Ahlhaus.

Dans ce sens, il a mis en avant l'accord de coopération signé avec l'AMDIE, preuve tangible du nouvel esprit de partenariat entre les deux pays. M. Ahlhaus a également expliqué que le bureau de la BVMW à Rabat a pour mission d'encourager l'implantation d'entrepreneurs de divers secteurs au Maroc afin de créer des emplois qualifiés, d'assurer le transfert d'expertise et de technologies et de promouvoir un modèle moderne de coopération centré sur l'entreprise.

Lors de la cérémonie d'ouverture de ce bureau, la BVMW a signé plusieurs protocoles d'accord avec l'AMDIE et la GIZ, confirmant un engagement commun pour bâtir une coopération économique fondée sur la confiance, la complémentarité et l'ouverture sur l'avenir.