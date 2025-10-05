Afrique de l'Ouest: FMI-Sénégal - De nouveaux engagements en vue

4 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre MALOU

La Directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a félicité les autorités sénégalaises pour leurs avancées en matière de transparence budgétaire et de gestion de la dette. Elle a également confirmé l'ouverture prochaine de discussions formelles en vue d'un nouveau programme de soutien.

À l'issue d'un briefing informel du Conseil d'administration, la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a tenu à souligner les « progrès importants » réalisés par les autorités sénégalaises dans le traitement du dossier de fausse déclaration. Elle a salué leur « engagement admirable en faveur de la transparence », ainsi que les mesures adoptées pour mieux identifier les passifs de la dette publique et renforcer la coopération avec les équipes du FMI.

Mme Georgieva a insisté sur la détermination de Dakar à mettre en oeuvre des mesures correctives afin de résoudre durablement cette question, tout en rappelant que le Sénégal avait officiellement sollicité l'appui du FMI pour un nouveau programme de réformes. « Cette demande témoigne de la forte volonté des autorités d'avancer sur la voie d'une transformation économique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les premières discussions exploratoires se sont déjà tenues à Dakar au mois d'août. Les négociations formelles devraient quant à elles débuter à l'occasion des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale prévues à la mi-octobre. Selon la Directrice générale, ce programme aura pour objectif de consolider la stabilité macroéconomique, de renforcer la résilience et de favoriser une croissance inclusive, avec en ligne de mire l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais.

En conclusion, Mme Georgieva a assuré que « les services du FMI sont pleinement engagés à travailler en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises » et que, sur la base des avancées enregistrées, les perspectives pour un accord rapide demeurent favorables.

