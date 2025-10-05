Sénégal: 42e Assemblée de l'OACI à Montréal - Le Sénégal s'adjuge d'une seconde distinction pour ses prouesses en matière de sureté

Le Sénégal s'est de nouveau distingué à l'occasion de la 42e Assemblée de l'OACI qui a pris fin hier, vendredi 3 octobre à Montréal. Le pays de la téranga s'est vu octroyer un nouveau certificat après celui reçu le 24 septembre dernier lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre de l'Organisation internationale de l'Aviation civile.

Le Sénégal s'est encore distingue pour ses prouesses en matière de sécurité. En effet, après la réception à la cérémonie d'ouverture par le Ministre des Transports terrestres et aériens du Certificat du Président du Conseil de l'OACI pour reconnaissance des prouesses du Sénégal en matière de sécurité, « Yankoba Diémé a reçu un autre Certificat des mains du Président du Conseil pour les résultats positifs de notre pays en matière de sûreté », a-t-on appris d'un communique de l'Agence nationale l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Cette nouvelle distinction du fait du Sénégal, le seul pays qui a obtenu deux Certificats pour le système de l'aviation civile du Sénégal.

Pour rappel, le Certificat du Président du Conseil, récompense les pays qui ont réalisé des augmentations significatives de leur score de mise en oeuvre effective des normes et pratiques recommandées de l'OACI.

Le premier Certificat salut les avancées du Sénégal lors de l'audit de supervision de la sécurité avec un score qui est passé de 67% en 2019 à 85% en 2024. Alors que le deuxième Certificat concerne l'audit de sûreté dans le cadre de la Méthode de surveillance continue du Programme universel d'audits de sûreté (USAP-CMA) qui a vu le score de notre système de surveillance de la sûreté passer de 64% en 2018 à 84% en 2023.

Le Ministre Yankoba Diémé qui était à la tête de la délégation sénégalaise a félicité l'ensemble des acteurs en l'occurrence l'ANACIM, la HAAS, les gestionnaires d'aéroports, les fournisseurs de services de la navigation aérienne, l'industrie et toutes les parties prenantes. Il n'a pas manqué de rappeler l'héritage des anciens qui ont participé à façonner un système d'aviation civile dynamique et résiliente.

La 42e Assemblée de l'OACI était l'occasion pour permettre aux 193 Etats membres de l'OACI ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales invitées de façonner l'aviation civile internationale pour les trois prochaines années mais aussi d'adopter un Plan stratégique 2026-2050.