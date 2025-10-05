Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Mabouba Diagne annonce le renforcement de la vaccination du bétail

Louga — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé, samedi, le renforcement de la campagne de vaccination du bétail pour contenir la propagation de la fièvre de la vallée du Rift, dans le cadre d'une stratégie multisectorielle coordonnée avec les autres ministères.

"Nous avons déployé une stratégie de crise en tirs groupés, impliquant tous les services ministériels, l'administration territoriale et les populations pour combattre la maladie", a-t-il déclaré.

Mabouba Diagne s'adressait à des journalistes, à l'issue d'un comité régional de développement (CRD) consacré à l'élaboration d'une stratégie de riposte contre la fièvre de la Vallée du Rift, en présence de son homologue Ibrahima Sy (Santé et Hygiène publique) et de la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj.

Mabouba Diagne a salué "l'engagement et la détermination du président de la République et du Premier ministre, qui ont mobilisé environ 1,3 milliard de francs CFA pour soutenir les opérations de lutte".

Il a également remercié les différents départements ministériels mobilisés - Intérieur, Forces armées, Environnement et Éducation -, ainsi que les élus locaux et l'administration territoriale.

Le ministre de l'Agriculture a invité les éleveurs à "signaler immédiatement" aux services vétérinaires tout cas suspect, notamment les avortements répétés chez les brebis, afin de permettre une intervention rapide.

Il a précisé que les corridors de transhumance feront l'objet d'une surveillance renforcée pour prévenir la transmission du virus de la fièvre de la vallée du Rift du bétail à l'homme.

Dans cette optique, une campagne de vaccination sera lancée à Keur Momar Sarr, dans le département de Louga, selon Mabouba Diagne.

Il a promis de doter les équipes vétérinaires de moyens nécessaires pour acquérir le maximum de vaccins disponibles et répondre aux besoins exprimés par les communes.

"La situation est maîtrisable à Louga mais la vigilance reste de mise. Nous devons poursuivre les efforts de prévention, accélérer la vaccination et éviter le déplacement du bétail malade", a insisté M. Diagne, appelant les acteurs régionaux et les populations à maintenir "la dynamique collective engagée pour vaincre la maladie".