Sénégal: La municipalité de Diendé appuie les ASC dans les activités de vacances agricoles

4 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — L'équipe municipale de Diendé, une commune de la région de Sédhiou (sud) a octroyé une subvention de plus de deux millions de francs CFA aux 19 associations sportives et culturelles (ASC) et aux athlètes de la localité, afin de promouvoir les talents locaux à travers le sport, la culture et désormais l'agriculture.

En plus de cette subvention, les bénéficiaires ont également reçu un lot d'équipements sportifs, notamment des jeux de maillots, des ballons, médailles, trophées et kits d'arbitrage.

D'après le maire de Diendé, "ces dotations visent à renforcer les capacités des ASC dans la zone de Séfa, en leur offrant les moyens de mieux organiser les compétitions et de valoriser les jeunes talents".

"Le sport en milieu rural est un puissant vecteur de cohésion sociale et de rayonnement territorial", a souligné Doura Cissé, lors de la cérémonie de remise des dons.

Il a relevé une "particularité" du championnat national populaire "navétanes" cette année, relativement à l'orientation agricole des équipes en compétition, en soulignant que la majorité des ASC ont cultivé du maïs, du mil et de l'arachide sur des parcelles mises à disposition par le domaine agricole communautaire (DAC) de Séfa.

"Cette démarche novatrice permet d'allier sport, développement économique et autonomisation des jeunes. Les revenus issus de ces exploitations agricoles serviront à financer les activités sportives, à soutenir les membres des ASC et à renforcer leur résilience économique", a souligné l'édile.

Profitant de cette dynamique communautaire, le maire Doura Cissé a lancé un appel au mouvement des "navétanes" pour accompagner le personnel éducatif dans le désherbage des établissements scolaires de la commune.

Une manière, selon lui, de renforcer les liens entre les jeunes, les écoles et les autorités locales, dans une logique de citoyenneté active et de solidarité territoriale.

