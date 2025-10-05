Togo: Un nouveau marché aux fruits bientôt dans la commune de Bè Afédomé

C'est une idée longuement mûrie entre la Mairie de la Commune de Bè Afédomé (Golfe 1) et les revendeuses de fruits (oranges et Canne à sucre) qui opèrent jusque-là en bordure du boulevard Félix Houphouët Boigny.

Selon les informations apportées ce Samedi, en marge de l'opération mensuelle de Togo Propre, par le Maire principal de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèpo Gomado, ces femmes commerçantes qui s'adonnent l'activité de vente de ces fruits précités) seront bientôt convergées vers le marché de Djifa-Kpota qui pourrait être transformé dans un futur proche en un marché aux fruits. « Nous avons discuté avec nos mamans. On s'est entendu que très prochainement la Mairie et précisément la Direction des services technique et la Direction financière vont collaborer avec ces dames, ces femmes pour les orienter et les installer au niveau du marché de Djifa-Kpota. On appelle à la population et à ces femmes commerçantes des cannes à sucre et des oranges à se joindre à nous pour que cette décision salutaire soit effective pour assurer la salubrité de ce site », a-t-il informé.

Il justifie cette décision non pas seulement avec cette volonté de rendre un peu plus salubre le site que ces dernières occupent jusque-là mais bien également par une volonté de leur apporter plus de sécurité dans l'exercice de leurs activités. « Et au niveau de Djifa-Kpota, elles seront plus en sécurité parce que c'est un marché et ça va nous permettre de transformer aussi ce marché en marché de vente de fruits », a indiqué M. Gomado.