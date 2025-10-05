Togo: La piqûre de rappel utile de Gomado aux populations

« La mobilisation est toujours au rendez-vous comme d'habitude au niveau de Golfe 1, tout comme les autres communes. On a répondu une nouvelle fois à l'appel du ministère des droits de l'homme qui nous a rappelé à rendre propre notre capitale, ou nos villes. Nous avons eu à faire appel au niveau de la commune de Golfe 1 au personnel, aux CDQ et aux bonnes volontés de se joindre à nous pour rendre effective cette activité », tel est le constat fat ce jour par le Maire de la Commune de Golfe 1 et alternativement ministre du développement et de l'aménagement des territoires, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado.

Il s'agissait d'un constat fait lors de sa nouvelle participation active à l'opération Togo propre instituée depuis quelques années par le gouvernement togolais et qui se tient chaque premier samedi du mois.

Il a choisi cette occasion pour faire une piqûre de rappel à ses administrés et partant, à tous les Togolais. « Nous voulons aussi rappeler aux populations de Golfe 1 de ne pas seulement attendre le premier Samedi du mois mais de travailler chaque jour pour rendre notre territoire communal sain et propre, parce que cette activité contribue au maintien de la santé publique et de la santé de toute la population. Nous devons donc reprendre cette habitude d'antan qui consiste à balayer, à nettoyer nos devantures et à mieux gérer les ordures ménagères », a-t-il formulé

Pour cette édition, dans la commune de Golfe 1, Bè Afédomé, le site officiel qui a eu droit à des coups de balai du Maire Gomado et de tous les acteurs mobilisés pour l'occasion, fut la devanture de l'Ecole Primaire Publique Aklassou et l'espace allant jusqu'à l'OTR Bè et alentours

