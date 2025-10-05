Maroc: Amsterdam accueille le Salon international 'Al Omrane Expo - Marocains du monde 2025'

Le Salon international "Al Omrane Expo - Marocains du monde 2025" a fait escale vendredi à Amsterdam, après le succès des deux premières étapes de Bruxelles et Madrid.

Cette tournée, organisée par le Groupe Al Omrane, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI appelant au renforcement des liens avec les Marocains du monde, indique un communiqué du Groupe.

Cette initiative est également en parfaite cohérence avec la politique conduite par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, qui érige la proximité avec la communauté marocaine à l'étranger en priorité stratégique, rapporte la MAP.

Rapprocher les Marocains du monde de l'offre immobilière nationae

Elle constitue une occasion privilégiée de rapprocher les Marocains du monde de l'offre immobilière nationale en leur proposant un cadre structuré d'information, de conseil et d'accompagnement, tout en ouvrant de réelles perspectives d'investissement au Maroc.

Une attention particulière est portée aux conditions d'accès à la propriété dans le cadre du programme national d'aide directe au logement Daam Sakane, initié sous la Haute Impulsion Royale et mis en oeuvre par le ministère de tutelle. L'objectif est de faciliter la concrétisation de projets d'acquisition et d'investissement, tout en promouvant un logement digne, accessible et adapté aux besoins des citoyens.

Pendant trois jours, les visiteurs du salon ont l'opportunité d'échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane, en présence de plusieurs partenaires du secteur bancaire, de l'Ordre national des notaires du Maroc, ainsi que des représentants du ministère de tutelle, qui présenteront tous les détails et informations sur "Daam Sakane".

Cette mobilisation conjointe offre aux visiteurs une information complète et fiable, couvrant les dimensions financières, juridiques et administratives liées aux projets d'acquisition ou d'investissement, souligne le communiqué.

En marge du salon, une conférence institutionnelle a réuni d'éminentes personnalités, parmi lesquelles les représentations diplomatiques marocaines aux Pays-Bas et le tissu associatif marocain établi à Amsterdam. Cette rencontre a offert une plateforme privilégiée d'échanges autour du programme d'aide directe au logement, mettant en lumière son rôle dans la promotion de l'accès à la propriété et dans l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Après Amsterdam, la tournée internationale "Al Omrane Expo - Marocains du monde 2025" fera étape à Montréal puis à Turin, illustrant la vocation stratégique de cette initiative et la volonté du Groupe de rester à l'écoute des Marocains du monde, où qu'ils se trouvent.

A travers ce dispositif, le Groupe Al Omrane affirme sa détermination à accompagner la diaspora, à consolider ses liens avec le Royaume et à garantir un accès clair, sécurisé et structuré à l'offre immobilière nationale, en cohérence avec sa mission d'acteur public majeur de l'habitat et du développement territorial.