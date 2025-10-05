Maroc: Une Marocaine couronnée en Espagne au concours mondial de la meilleure tarte au chocolat

La cheffe Marocaine ChaymaBoutkabout a remporté, vendredi à Alicante, le Prix international de haute pâtisserie Paco Torreblanca de la Meilleure tarte au chocolat du monde.

Âgée de 27 ans, la cheffe pâtissière a séduit le jury avec une création artisanale innovante, réalisée sans moules, distinguée pour l'équilibre subtil de ses textures et l'originalité de sa présentation.

Mme Boutkabout a expliqué avoir souhaité rendre hommage à la pâtisserie traditionnelle à travers une oeuvre entièrement artisanale, tout en transmettant un message écologique fort en faveur de la réduction de l'usage du plastique.

Formée dans plusieurs établissements de renom étoilés Michelin, parmi lesquels ABaC, Disfrutar et KoyShunka, cette native d'Al Hoceima est actuellement cheffe de production à la pâtisserie L'Atelier, à Barcelone.

Ce prix s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la Foire gastronomique d'Alicante, qui réunit des chefs totalisant 130 étoiles Michelin et plus de 260 exposants venus du monde entier.