Maroc: Salon du cheval d'El Jadida - L'Arabe-Barbe, atout majeur de la police de proximité

Le cheval Arabe-Barbe constitue une composante essentielle du cheptel équin national, symbole d'un héritage que la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) s'attache à préserver, en plaçant son bien-être au coeur de ses priorités.

A l'occasion de la 16ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, l'Arabe-Barbe a marqué de sa prestance le stand de la DGSN, qui place sa participation cette année sous le signe du bien-être équin.

Croisement du Barbe et de l'Arabe, cet équidé allie robustesse, taille moyenne et vitesse sur de courtes distances, avec une remarquable capacité d'adaptation, y compris en milieu urbain, apprend-on en naviguant sur l'écran interactif mis à disposition des visiteurs.

"Le secteur urbain compte des zones inaccessibles ou difficilement accessibles par les moyens de transport classiques", a souligné le commandant divisionnaire, Mohammed Bouhallouch, chef de la division de la Police équestre à la DGSN.

Dans ce contexte, le cheval, et particulièrement l'Arabe-Barbe, a été retenu en tant qu'atout majeur de la police de proximité, permettant d'assurer une présence dans les espaces très fréquentés, tels que les plages, les forêts urbaines ou encore les grands jardins, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

Lors des grands événements, notamment sportifs, la brigade équestre contribue à l'encadrement des foules, à la protection du public et à la fluidité des opérations d'évacuation, a précisé M. Bouhallouch, mettant en avant l'efficacité du cheval dans le maintien de l'ordre.

La DGSN dispose également d'un service de formation équestre, chargé du dressage dans le respect du bien-être animal, afin d'assurer la sécurité des cavaliers et du public lors des interventions, a-t-il fait savoir.

En phase avec la thématique de la 16ème édition du Salon, axée sur le bien-être du cheval, le stand de la DGSN met aussi en lumière quatre métiers équestres essentiels, à savoir le maréchal-ferrant, l'auxiliaire vétérinaire, l'harnacheur et le palefrenier, qui sont tous assurés par des policiers spécialement formés.

Le maréchal-ferrant, chargé du ferrage, occupe une place centrale dans la préservation de la santé du cheval, a indiqué le commandant divisionnaire, rappelant l'adage bien connu du métier, "pas de pieds, pas de cheval".

Selon lui, il s'agit d'un savoir-faire exigeant, qui demande technicité, patience et passion, raison pour laquelle la DGSN dispose d'un atelier central et d'une unité mobile de maréchalerie couvrant l'ensemble du territoire, appuyés par 15 brigades implantées dans autant de villes.

Autre métier clé, l'auxiliaire vétérinaire, chargé du suivi quotidien des chevaux, assure les soins, la médication et les interventions légères pour un petit groupe de montures, a-t-il expliqué.

L'harnacheur, pour sa part, s'occupe de l'entretien et de la réparation du matériel soumis à l'usure, a-t-il poursuivi, notant que cette mission est assurée par un atelier central et une unité mobile de harnachement qui appuie régulièrement les brigades.

Enfin, le palefrenier, véritable compagnon du cheval, prépare l'animal aux différentes missions, qu'elles soient sécuritaires ou sportives. "Au-delà de la technicité, ce métier requiert un attachement profond à l'animal", a-t-il insisté.

Le stand de la DGSN a, par ailleurs, mis en avant les performances réalisées par l'institution sécuritaire lors des compétitions équestres organisées sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres.

A cet égard, la police équestre s'est particulièrement distinguée en 2024, en décrochant notamment la médaille d'or en saut d'obstacles lors du championnat militaire, une performance qui illustre l'engagement et le professionnalisme de ses cavaliers.