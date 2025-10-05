Maroc: Arts plastiques - Le cheval dans la palette de Bouchra Samodi exposé à El Jadida

L'artiste-peintre Bouchra Samodi expose ses oeuvres récentes autour du thème du cheval à l'occasion de la 16e édition du Salon du cheval d'El Jadida.

Organisée par l'Association Liens artistiques et culturels, cette exposition donne à voir et apprécier les propositions intrinsèquement contemporaines de cette plasticienne, sur le cheval et sa symbolique. Le tout dans une sorte d'impermanence atemporelle, de temps étiré.

Puissance, endurance, polyvalence et beauté. Toutes ces qualités du cheval, l'artiste Bouchra Samodi les met en oeuvre dans un univers onirique et imaginaire où les postures sont exagérées. Il s'agit d'une alliance de poésie et romantisme qu'elle décline tout en finesse et délicatesse, dans sa palette. Le tout rehaussé d'une touche de couleur vive appliquée à la fin du travail.

Si, au fil des années, cette plasticienne, qui vit et travaille à la ville côtière de Harhoura, a étoffé ses créations de femmes, de fleurs, de musique, d'éléments du patrimoine marocain, le cheval reste néanmoins la priorité pour elle. «Les chevaux sont essentiels au travail et au transport, ils conditionnent la capacité des humains à survivre dans la nature sauvage », indique Bouchra Samodi. T

Tout ceci transparaît ici grâce au formidable souci du détail de l'artiste. Ses oeuvres sont surtout l'aboutissement de ses recherches, études de styles visant la définition, la jonction entre le paysage quasi-réaliste et la poéticité du monde.

Elle se base sur ces éléments du vocabulaire formel de son oeuvre graphique pour nous révéler les richesses de la nature et ses composantes dont les chevaux ainsi que ses songes, sa vision, sa perception du monde.

Sur le plan sémiologique, la peinture de Bouchra n'est pas de l'art brut, mais une peinture ressaisie par le savoir de ses éléments les plus fondamentaux. Elle nous fait alors voyager à travers ses oeuvres presque sans mot dire, pour nous faire découvrir le monde tel qu'elle le ressent, pense, voit et perçoit. Le regard à l'oeuvre découvre alors des silhouettes suggérées qui évoluent si librement dans l'espace.

Suggérées car les formes restent avant tout allusives, comme si les êtres devaient se fondre avec la nature, dans une harmonie qui exclurait toute vaine tentative de domination. Elle s'inspire de sujets oniriques, ou fantasmagoriques mais ses oeuvres restent cependant fidèles à la réalité de formes. Elles déroutent, interrogent, dégagent de la poésie.

C'est dire que l'oeuvre de Bouchra favorise à la fois l'aspect extérieur par son harmonie des formes et des couleurs, et la résonance intérieure, celle de l'âme. Dans son univers, elle ressent ce besoin incessant de s'élever et d'avancer, lentement mais sûrement.

Il est question d'une recherche perpétuelle de la profondeur de l'oeuvre qui permet l'éveil spirituel. Autrement dit, l'oeuvre de cette plasticienne chevronnée ressemble le plus à son âme comme à ses émotions, qui sont toujours à fleur de peau. La superposition des couches de couleurs, les nuances des tons insufflent un effet magique à ses oeuvres.

Techniquement, notre plasticienne manipule les divers ingrédients et jongle avec les différentes techniques mises à sa disposition : peinture à l'huile, fusain, acrylique sur toile... Et comme tout artiste-peintre figuratif digne de ce nom, Bouchra favorise davantage les matières picturales. C'est l'essence même de l'oeuvre de cette artiste inspirée qui s'attache à rendre l'étrangeté du quotidien à travers les natures mortes qui se traduisent par le trait, la touche et la couleur, mais aussi et surtout par son esprit.

La splendeur et l'élégance de ses oeuvres sont le fruit d'un travail particulièrement humain. Sa sensibilité aiguë à l'atmosphère, la sûreté de la composition, le contrôle exceptionnel de la palette caractérisée par une tonalité sourde, contrebalancée par les couleurs, sont tout simplement magnifiques.

De même que dans l'écriture, les lettres de l'alphabet constituent un outil de communication avec l'intellect, dans les compositions de notre Bouchra Samodi, ce sont les formes et les couleurs. Cette composition a le pouvoir de parler à l'âme de celui qui la regarde en silence et sans l'intervention inutile de l'artiste. Elle porte en elle la signification authentique ; il suffit à celui qui la regarde de comprendre cette vérité.

Au cours de la réalisation de l'oeuvre, la seule préoccupation de l'artiste est la recherche de l'équilibre. En fait, ses oeuvres ne s'adressent pas à l'intellect de celui qui les regarde, elles parlent à son âme par le biais des formes et des couleurs, fonctionnant de la même façon que des notes de musique.

Bref, il faut dire que dans la spontanéité du geste créatif de Bouchra Samodi émerge un dialogue en filigrane entre le pinceau, la lumière et la forme et parfois le rendu dépasse tout horizon d'attente. Car, sur la toile, encore humide, la lumière réfléchie par les pigments traduit miraculeusement l'état d'âme du moment et l'émotion ressentie.

Ayoub Akil