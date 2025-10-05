Maroc: Tomber de rideau sur la 14ème édition du Festival international maghrébin du film

Le rideau est tombé, samedi soir au Théâtre Mohammed VI à Oujda, sur la 14ème édition du Festival international maghrébin du film, tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La cérémonie de clôture de cette édition, placée sous le thème «Des écrans de cinéma, se bâtissent des ponts et se racontent les causes», a été marquée par la remise des prix de cette manifestation cinématographique organisée par l'Association Ciné-Maghreb.

Ainsi, dans la catégorie des courts métrages, le Grand prix est revenu au film «Upshot» de la réalisatrice palestinienne Maha Haj, alors que le prix du jury a été attribué à «Frères de lait» de Kenza Tazi (Maroc), et celui du meilleur scénario a été décroché par le film "Le tombeau des anges» de Choukri Rouha (Tunisie).

Le prix de la meilleure interprétation masculine est allé à l'acteur palestinien Mohamed Bakri pour son rôle dans «Upshot» et le prix du meilleur rôle féminin à l'actrice marocaine Nadia Kounda dans «Frères de lait», tandis que le prix de l'espoir a été décerné à «Jeu du diable et des anges» de Mohamed Amine Lakhmiri (Tunisie).

Pour ce qui est des longs métrages, le film égyptien «Dhai » de Kamal Chennaoui s'est emparé du Grand prix, tandis que le film sénégalais «Demba» de Mamadou Dia s'est adjugé le prix du jury.

Le prix du meilleur scénario a été octroyé au long métrage marocain «Empreintes du vent» (Wachm Errih) de Leila Triki, le prix du meilleur rôle masculin a été remporté par Alexandre Bouyer pour son rôle dans «Fanon» du réalisateur français Jean-Claude Barry, et le prix de la meilleure interprétation féminine par l'actrice tunisienne Fatima Seffar dans «Aicha» de Mehdi Barsaoui.

Le jury a également accordé une mention spéciale au film franco-algérien «Six feet over» de Karim Bensaleh.

La cérémonie de clôture de ce festival (30 septembre-4 octobre), a été rehaussée par un hommage rendu à l'actrice Ibtissam Laaroussi, révélation des dernières années, et à l'universitaire Badr Mokri, spécialiste de l'interculturalité et de l'anthropologie culturelle.

Lors de cette édition, 18 films ont été projetés dans les compétitions officielles de longs et courts métrages, en plus de la projection de « Robot Sauvage », film d'animation et de science-fiction pour les enfants.

Le programme du festival, qui demeure fidèle à son rôle de rendez-vous majeur du calendrier cinématographique, a été marqué aussi par des séances de dédicace d'ouvrages, une conférence centrale sur le thème de cette édition, une table ronde sur les industries culturelles et créatives dans la région de l'Oriental, ainsi que des master class et ateliers.

Cet événement vise à contribuer à la promotion de la scène artistique et au renforcement des liens entre les peuples et les cultures, en plus de développer et de célébrer l'industrie cinématographique.

Il se veut une scène où se croisent l'excellence artistique, la réflexion intellectuelle et l'ouverture sur le monde, indique un communiqué des organisateurs.