Maroc: Le Raja acculé par le MAS au partage des points

Le Wydad de Casablanca s'est imposé sur la pelouse du COD Meknes par 3 buts à 1, vendredi en match de la 4ème journée de la Botola Pro D1 de football.

Joseph Bakasu Banka (5e), Chritopher Lorch (35e) et Hamza Hannouri (80e) ont inscrit les buts des Rouges, alors que Adnane Berdad (38e) a marqué pour les locaux.

Grâce à cette victoire, le WAC s'empare provisoirement de la place de leader (10 pts), alors que le CODM est cinquième au classement (5 pts).

Toujours vendredi, le Raja Casablanca et le Maghreb Fès se sont quittés sur un nul (1-1) dans un match disputé au Complexe sportif Mohammed V.

Younes Najari a ouvert le score pour les locaux à la 79e minute de jeu, avant que Soufiane Benjdida n'égalise en transformant un penalty dans le temps additionnel (90+10e)

Samedi, deux matches ont été à l'ordre du jour et la bonne opération est à mettre au compte du FUS de Rabat qui s'est imposé sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger par 3 buts à 0.

Les buts du club de la capitale ont été inscrits par Amine Souane (42e), Salaheddine Benyachou (74e) et Ali El Harrak (82e). Le club du Détroit a vu son onze de départ réduit, après l'expulsion de Siriky Sanogo (34e) et du gardien de but Amine Elouaad (54e).

Quant à la Renaissance de Zemamra et le Kawkab de Marrakech, ils se sont neutralisés (1-1), match disputé au stade Ahmed Choukri. Youssef Zghoudi a ouvert le score pour l'équipe de la ville ocre (42e), avant que Montassir Lahtimi n'égalise pour les locaux (88e).

Il convient de signaler que la direction du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), section football a annoncé vendredi, avoir engagé le cadre technique national Hicham Dmii en remplacement de Rachid Taoussi.

Dans un communiqué, le club a précisé que Hicham Dmii prendra en charge l'équipe première jusqu'à la fin de la saison sportive en cours.

Le communiqué a indiqué que dans le cadre de sa préparation pour la prochaine phase, l'équipe entamera à partir de ce lundi un stage fermé à Marrakech, qui se poursuivra jusqu'au match programmé contre l'Union Sportive Yacoub El Mansour.

Le Kawkab de Marrakech, récemment promu en Botola Pro D1 "Inwi", a subi trois défaites consécutives lors des premières journées du championnat national professionnel au titre de la saison sportive 2025-2026. Des contreperformances qui ont conduit les dirigeants du club à remercier Rachid Taoussi.

A noter que cette 4qutrème journée de la Botola devait se clôturer dimanche avec la programmation des quatre dernières rencontres opposant le HUSA au DHJ, l'USYM à OD, l'UTS à la RSB et l'OCS à l'ASFAR.