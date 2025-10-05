Togo: Et si on recommençait à balayer devant sa porte ?

Ce samedi, une nouvelle édition de l'opération "Togo Propre" a mobilisé citoyens, jeunes volontaires et autorités dans la capitale et à travers tout le pays. Objectif : remettre au goût du jour une culture de propreté collective pour faire face à l'insalubrité grandissante.

Chaque premier samedi du mois, les Togolais sont appelés à participer à l'initiative "Togo Propre", une opération citoyenne pilotée par le gouvernement pour renforcer l'engagement populaire en faveur d'un environnement sain.

Ce 5 octobre, le ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Koamy Gbloèkpo Gomado - également maire de la commune du Golfe 1 - a pris part aux activités de nettoyage aux côtés des jeunes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, entre Bè et Akodesséwa à Lomé.

Pendant près de deux heures, les participants ont ramassé plusieurs tonnes de déchets, témoignant de l'ampleur du défi..

M. Gomado a encouragé la population à renouer avec certaines pratiques anciennes, comme le balayage régulier devant sa maison et la gestion responsable des ordures ménagères. Il évoque ici une époque bien connue des Togolais : celle des années 90, où l'opération de salubrité mensuelle était quasi sacrée sous le régime du président Gnassingbé Eyadema.

Relancée il y a quelques années, l'initiative a connu une nouvelle pause avec la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, face à la recrudescence de l'insalubrité dans les villes et villages, les autorités veulent frapper fort pour en faire une habitude collective et durable.