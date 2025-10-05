Tunisie: Para-athlétisme - AmenAllah Tissaoui en argent et record du monde à New Delhi

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Tunisien AmenAllah Tissaoui a remporté dimanche la médaille d'argent du 1500 m (T38) et battu par la même occasion le record du monde de la catégorie T37, lors des Championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent actuellement à New Delhi (Inde).

Tissaoui a parcouru la distance en 3 min 58 sec 17 cent, derrière le Canadien Nate Tucker (T38), qui a décroché la médaille d'or et battu le record des Championnats avec un chrono de 3 min 57 sec 98 cent. La médaille de bronze est revenue à l'Australien Angus Hincksman (T38) qui a réalisé un temps de 3 min 58 sec 19 cent.

Il s'agit de la huitième médaille obtenue par la Tunisie dans ces Championnats mondiaux (2 or, 4 argent et 2 bronze).

Les deux médailles d'or ont été remportées par Raoua Tlili au lancer du disque (F41) et Yassine Gharbi au 400 m fauteuil roulant (T54).

Les quatre médailles d'argent ont été décrochées par Yassine Guenichi au lancer du poids (F36), Marwa Brahmi au lancer de massue (F32), Mohamed Nidal Khleifi au 800 m (T53) et AmenAllah Tissaoui au 1500 m (T38).

Quant aux deux médailles de bronze, elles sont revenues à Raoua Tlili au lancer du poids (F41) et Raja Jebali au lancer du poids (F40).

