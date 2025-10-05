Tunisie: Flottille Soumoud - Aujourd'hui, arrivée à Tunis-Carthage du premier groupe de militants libérés

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un premier groupe de militants tunisiens, libérés après avoir été retenus dans les territoires palestiniens occupés, arrive ce dimanche 5 octobre à l'aéroport international de Tunis-Carthage à 16h00.

La Flottille Soumoud, initiatrice de l'opération de solidarité en territoire palestinien, appelle les citoyens tunisiens et les soutiens de la cause palestinienne à se mobiliser en nombre pour accueillir ces militants, qualifiés de "symboles de la résistance et de la solidarité arabe".

Ce premier contingent comprend dix militants tunisiens, engagés dans des actions humanitaires, médiatiques et militantes en soutien au peuple palestinien. Il s'agit de :

Le journaliste Lotfi Hajji

Le photojournaliste Anis Abbassi

L'activiste Mohamed Ali Mouhieddine

L'activiste Aziz Mliani

L'activiste Noureddine Salaouej

L'activiste Abdallah Massaoudi

L'activiste Houssem Eddine Romadhi

L'activiste Ziad Jeblaoui

L'activiste Hamza Bouzouida

L'acteur Mohamed Mourad

