Tunisie: Lligue 1 - 9e journée - EST - Un ascendant à confirmer

Cela fait quatre années que les « Sang et Or » s'imposent au classico face aux Etoilés. Une invincibilité qu'ils comptent pérenniser cet après-midi.

Maher Kanzari sait mieux que personne qu'une victoire au classico tout à l'heure ferait taire ses détracteurs et lui permettrait d'aborder la mini-trêve du championnat l'esprit tranquille. Il pourrait ainsi se concentrer, sans la moindre pression négative, sur la manche aller du second tour préliminaire de la C1 africaine.

Par ailleurs, l'Espérance abordera le classico de cet après-midi dans une meilleure posture que son adversaire. Entre championnat et Ligue des champions, la bande de Maher Kanzari compte cinq victoires consécutives.

Le moral est donc au beau fixe d'autant que les « Sang et Or » chercheront tout à l'heure à confirmer leur ascendant : cela fait quatre ans qu'ils sont invincibles lors des classicos disputés contre les Etoilés. Rien que la saison dernière, l'Espérance s'est imposée face à l'Etoile à l'aller sur le score de 2-0 et au retour par trois buts à zéro.

Les mêmes, ou presque...

S'il a l'embarras du choix avec des doublures à tous les postes, le coach « sang et or » doit composer avec le quota des étrangers. Ménagé lors du match de milieu de semaine contre l'ASM, Yassine Meriah devra logiquement retrouver sa place dans l'axe central de la défense. Reste qui accompagnera Meriah dans l'axe : Tougaï ou Jelassi ?

Difficile de lire dans les pensées de Maher Kanzari quand on sait que Jelassi a été l'auteur de la passe décisive, une tête plongeante, qui a permis à Tougaï d'ouvrir la marque contre l'ASM.

A la pointe de l'attaque, la logique veut que Florian Danho, qui a marqué lors des deux premiers matchs auxquels il a pris part, soit titularisé lors du classico et que Achref Jabri prenne sa place en cours de jeu. Le quota des étrangers impose à Maher Kanzari de choisir entre Tougaï et Ogbelu. L'un d'eux doit débuter le match et l'autre incorporé en cours de jeu. Ceci dit, Guenichi a rassuré à l'entrejeu contre l'ASM, outre qu'il a été l'auteur de la passe décisive qui a permis à Jabri de tripler la mise dans le temps additionnel, toujours face à l'ASM.

Maher Kanzari alignera tout à l'heure le même onze de départ, à un élément près. Ce qui est bien, c'est que les joueurs alignés lors des derniers matchs se sont bien comportés, y compris Achref Jabri qui retrouve progressivement son niveau.

Quels que soient les choix faits par le coach « sang et or », les joueurs qui fouleront tout à l'heure la pelouse de Radès, que ce soit les titulaires ou ceux qui feront leur entrée en cours de jeu, savent ce qu'on attend d'eux : préserver la dynamique des victoires.