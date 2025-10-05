Tunisie: SOS Villages lance une radio numérique pour les enfants en 2026

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS Villages » envisage de lancer, à la mi-2026, une radio numérique, a annoncé le directeur national de l'association, Achref Saidi.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'association, se veut un espace de débat autour des questions liées à l'enfance, dans ses dimensions éducative et sociale, a précisé le responsable dans une déclaration à l'Agence TAP.

Cette radio, qui sera diffusée dans un premier temps sur le web, avant d'être disponible sur la bande FM, vise à répondre aux attentes des enfants tunisiens et arabes, a-t-il ajouté.

Le nombre de bénéficiaires des services de SOS Villages d'Enfants en Tunisie est passé de 900 en 2019 à près de 6 000 en 2025. D'ici la fin de l'année, l'association prévoit de prendre en charge 8 000 bénéficiaires, avec un budget de 23 millions de dinars, et ambitionne d'en atteindre 10 000 en 2026, avec un budget estimé à 30 millions de dinars, a encore précisé Saidi.

L'association gère quatre villages d'enfants en Tunisie, situés à Gammarth, Siliana, Akouda et Mahres, ainsi que quatre centres d'appui aux familles et de protection de l'enfance dans les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Jendouba. Elle bénéficie d'une subvention de l'État de 2,5 millions de dinars, en plus des dons provenant d'entreprises et de citoyens.

