Tunisie: Ligue 1 - 9e journée - ESS - Le moment de vérité

Ce sera un sérieux examen pour l'Etoile et sa défense, amenée à contenir les assauts des « Sang et Or » qui ont récemment retrouvé sérénité et confiance.

Malgré trois matchs consécutifs sans défaite, c'est avec beaucoup d'incertitudes sur la solidité et la consistance du jeu étoilé que ce Classico s'annonce. C'est dans la peau du traditionnel outsider que l'ESS va tenter de réaliser un exploit à Radès, pour obtenir un résultat positif. Ce faisant, si la défense peut tenir le coup, on doute de la capacité du milieu de terrain et surtout de l'attaque à porter le danger devant.

Avec Senghor encore timide, Dhaoui qui se cherche encore et le jeune Chaâbani qu'on découvre encore, l'inquiétude plane. A moins que les milieux de terrain Ben Maâzouz, revigoré, ou Al Qalib, assez démonstratif, sortent le grand jeu. De toute évidence, il faudra une Etoile des grands jours pour mettre fin à la série d'invincibilité de l'EST qui dure depuis 4 ans.

Un tournant pour Nafkha

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aujourd'hui donc, l'opportunité se présente pour coach Mohamed Ali Nafkha de briser le signe indien face à l'EST. Et en attendant une issue favorable cet après-midi, le nom du futur coach continue d'alimenter les discussions.

Ainsi, le nom de Ammar Souayah a récemment été évoqué, aux côtés de Bilel Dziri et Mohamed Sahli. Pour revenir au match d'aujourd'hui, une des grandes incertitudes est liée au rendement attendu de l'attaque, fortement amoindrie avec la double suspension d'Aouani et Anan.

Avec un Senghor en petite forme ou non aligné d'entrée, toute l'attaque serait à recomposer. C'est tout dire...

Derrière, en défense, il n'y a pas trop de soucis à se faire avec la forme étincelante de Ghedamsi et Hnid qui sont tous deux rassurants.

Enfin, la composition probable devrait comporter Ben Hassen dans les bois, une défense à cinq avec Ghedamsi, Dagdoug, Hnid, Omija et Naouali, voire Khadhraoui. Au milieu avec Ben Choug, Chouchane et Ben Maâzouz. Et en attaque avec Senghor, Diao ou Cristo.