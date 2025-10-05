Tunisie: Ligue 1 - 9e journée - USM - Renouer avec la victoire

De retour dans son bastion du Ribat, l'USM tentera de renouer avec la victoire à la réception de la coriace formation de la JSO.

Au sortir d'un nul vierge face au CSS du côté du Mhiri, l'USM devra forcément tenter de récupérer les points dilapidés cet après-midi à l'épreuve de la JSO. Au Mustapha Ben Jannet, le Onze à Montassar Louhichi croisera donc des Omraniens en bonne santé, comme en attestent leur classement et leur dernière production d'ensemble lors de la ronde écoulée face à la Zliza.

C'est donc avec l'envie de valider que les Bleus fouleront leur pelouse fétiche cet après-midi. Quid à présent du Onze pressenti ? Louhichi n'est pas un adepte du turn-over ou d'une rotation relative, mais outre certaines constantes au sein de l'équipe, il peut changer son fusil d'épaule en attaque surtout. Un seul changement en défense est cependant à signaler.

Zeguei absent

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sanctionné lors du match de la 8e journée, la tour de contrôle, Fabrice Zeguei, déclarera forfait, et ce serait à Aboubakar Benga de le remplacer au pied levé, composant par là même l'axe avec Raed Chikhaoui. Une autre option s'offre aussi au staff, celle de voir Zamourri glisser dans l'axe, alors que le Camerounais Benga fera à nouveau banquette.

Sur ce, toujours en défense, Rayan Azzouz occupera le flanc droit et Youssef Herch, voire Seif Saber prendra le côté gauche. Passons au milieu à présent. Louhichi devrait garder le même assortiment avec les deux pistons, Omar Moises et Yassine Dridi, aux côtés du stratège Moez Haj Ali. Enfin, en attaque, il reviendra à l'ailier droit, Amri, à l'ailier gauche Aymen Harzi, et à la pointe, Gadiaga, de «faire le siège» de la défense de la JSO en espérant vite trouver la faille.