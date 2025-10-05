Tunisie: TUI inaugure un complexe hôtelier haut de gamme près de la frontière algérienne

Le sud-ouest tunisien s'apprête à renforcer son attractivité touristique avec l'arrivée du géant européen TUI. Dès le 1er novembre 2025, le groupe inaugurera The Mora Sahara Tozeur, un établissement haut de gamme implanté dans l'oasis de Tozeur, à quelques kilomètres de la frontière algérienne.

Cette ouverture illustre la stratégie de TUI visant à diversifier ses implantations au-delà des stations balnéaires classiques, en misant sur des régions riches en culture et en paysages naturels. "Tozeur incarne parfaitement notre vision du tourisme d'expérience, alliant luxe, authenticité et immersion", déclare le groupe dans un communiqué officiel.

Pensé comme une destination en soi, le complexe hôtelier propose 93 chambres et villas au design contemporain, offrant des vues panoramiques sur le désert. Il comprend plusieurs espaces de restauration -- dont une table dédiée à la cuisine tunisienne --, un spa, un centre de remise en forme et un espace polyvalent pour activités sportives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'offre hôtelière, TUI ambitionne d'attirer une clientèle internationale curieuse de découvrir le patrimoine saharien, ainsi qu'un public régional, notamment algérien, déjà familier des circuits sahariens tunisiens. L'expérience proposée s'annonce immersive, avec notamment des dîners sous les étoiles et des excursions dans les environs emblématiques.

Cette implantation à Tozeur constitue aussi un signal fort pour la relance du tourisme dans les régions intérieures de Tunisie. Encore peu exploitées par les grands groupes hôteliers, ces zones présentent un fort potentiel de développement durable. L'arrivée de TUI pourrait ainsi encourager d'autres acteurs à s'y implanter.

Ville-oasis au charme unique, Tozeur séduit par ses palmeraies, son architecture en briques de terre cuite, sa médina historique et ses sites cinématographiques emblématiques, tels que les décors de Star Wars ou l'étonnante formation rocheuse Ong Jmal.

Avec The Mora Sahara Tozeur, TUI pose une première pierre dans une nouvelle vision du tourisme saharien : plus responsable, plus haut de gamme, et résolument tourné vers l'expérience culturelle. Une promesse de renouveau pour le sud tunisien.