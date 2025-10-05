Tunisie: Un projet à 80 millions de dinars pour relier El Faouar à Rejim Maatoug

Les travaux d'aménagement de la route nationale n°20 (RN20), reliant les délégations d'El Faouar et de Rejim Maatoug dans le gouvernorat de Kébili, ont officiellement démarré ce samedi 4 octobre 2025. Ce chantier majeur s'étend sur 72 kilomètres et représente un investissement global estimé à près de 80 millions de dinars.

Le projet est structuré en deux tranches :

La première tranche, longue de 34,3 km, mobilisera un budget de 40,5 millions de dinars ;

La seconde tranche, s'étendant sur 38,2 km, bénéficiera d'un financement de 39,72 millions de dinars.

La durée d'exécution des travaux a été fixée à 24 mois.

En effet, la RN20 est tristement connue dans la région pour son état de dégradation avancée et les nombreux accidents mortels qu'elle a causés ces dernières années. La présence régulière de chameaux errants accentue les risques, au point que les habitants de Rejim Maatoug l'ont surnommée "la route de la mort".

L'aménagement de cette infrastructure vise avant tout à améliorer la sécurité routière et à désenclaver économiquement la délégation de Rejim Maatoug, située à environ 120 kilomètres du chef-lieu du gouvernorat.

Ce projet devrait également faciliter les échanges commerciaux et améliorer l'accès aux services publics dans cette région reculée du sud tunisien.