Afrique du Nord: Tunisie vs Maroc - Ce que recommande ce magazine français aux voyageurs

Alors que le Maroc traverse une période troublée par des manifestations de grande ampleur, la Tunisie s'affirme comme une destination de repli idéale pour les touristes français cet automne. C'est ce que révèle un article publié cette semaine par le magazine français Pleine Vie, qui met en avant les multiples atouts de la Tunisie face à son voisin maghrébin.

Dans un dossier comparatif, Pleine Vie dresse un bilan flatteur pour la Tunisie, qualifiée d"'alternative intelligente et économique" pour ceux en quête de soleil, d'authenticité et de tranquillité. Le magazine met notamment en avant la modération du coût de la vie, la richesse du patrimoine, ainsi que l'hospitalité tunisienne.

Le contraste est particulièrement souligné avec certaines villes marocaines comme Agadir, où la flambée des prix et la saturation touristique pèsent sur l'expérience des visiteurs. À titre d'exemple, un repas complet coûte en moyenne trois fois moins cher en Tunisie, et les transports y sont également bien plus abordables.

Le coût du voyage lui-même est un argument en faveur de la Tunisie. Plusieurs compagnies low-cost proposent des liaisons directes entre la France et les villes tunisiennes (Tunis, Monastir, Djerba) à moins de 100 euros hors saison.

En matière d'hébergement, les vacanciers français ont l'embarras du choix : maisons d'hôtes décorées avec soin, appartements tout équipés ou hôtels de standing à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués au Maroc.

Autre avantage évoqué : la faible affluence touristique sur les plages tunisiennes à l'automne, qui contraste fortement avec les taux d'occupation proches de 80 % observés sur le littoral marocain. La Tunisie garantit ainsi plus de calme et une meilleure qualité de séjour.

Enfin, le magazine rappelle la diversité des paysages tunisiens, allant des côtes méditerranéennes aux sites archéologiques comme Carthage ou El Jem, sans oublier l'île de Djerba, perle du sud. La générosité de l'accueil tunisien et les 300 jours d'ensoleillement par an viennent parfaire le tableau.

Dans un contexte d'instabilité régionale, la Tunisie se positionne comme une valeur sûre et séduisante sur l'échiquier touristique nord-africain.