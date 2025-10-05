Ethiopie: Le ministre des Finances et la vice-présidente de la Banque mondiale ont exprimé leur engagement commun à intensifier leur partenariat en faveur du développement du capital humain.

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu à Addis-Abeba avec Mamta Murthi, vice-présidente de la Banque mondiale chargée des questions humaines, en marge du Forum sur le capital humain, afin de renforcer leur partenariat pour promouvoir le développement du capital humain en Éthiopie.

Au cours de la discussion, le ministre a mis en avant les priorités du gouvernement en matière d'éducation de qualité, d'amélioration des services de santé, de réduction de la mortalité maternelle et infantile, ainsi que de consolidation des programmes de protection sociale.

Dans un communiqué adressé à l'ENA, le ministère a précisé qu'Ahmed Shide a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son appui constant aux initiatives visant à améliorer les indicateurs du capital humain, notamment dans les domaines des filets de sécurité, de l'éducation, du développement des compétences et de la santé.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la visite de Mme Murthi à Hawassa et de sa participation au Forum sur le capital humain tenu à Addis-Abeba.

Pour sa part, la vice-présidente a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir les efforts de l'Éthiopie, notamment à travers le Pacte de santé et les programmes destinés à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle.