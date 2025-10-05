Ethiopie: Les initiatives de développement consolident la position d'Addis-Abeba en tant que centre diplomatique majeur - Ambassadeur du Chili.

Addis-Abeba — Les ambitieux projets d'infrastructure et de développement menés à Addis-Abeba consolident le rôle de la capitale éthiopienne comme centre diplomatique de premier plan et renforcent sa compétitivité sur la scène internationale, a déclaré l'ambassadeur du Chili, Rodrigo Guzmán Barros.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur, représentant du Chili auprès de l'Éthiopie, de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a salué la transformation remarquable qu'a connue la ville ces dernières années.

Selon lui, Addis-Abeba réussit à préserver son patrimoine historique et culturel tout en se modernisant pour devenir une métropole dynamique, agréable à vivre et de plus en plus attractive pour la diplomatie mondiale.

« Les initiatives de développement en cours renforcent la stature d'Addis-Abeba en tant que capitale diplomatique du continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La modernisation constante de la ville accroît sa visibilité et sa compétitivité internationale, tout en maintenant son identité propre », a-t-il affirmé.

L'ambassadeur Guzmán Barros a également mis en avant la profondeur des relations entre le Chili et l'Éthiopie, fondées sur des valeurs partagées telles que la préservation de l'environnement, un domaine qui façonne les politiques nationales et les engagements internationaux des deux pays.

Il a souligné l'importance de la coopération Sud-Sud, qui favorise le développement commun à travers le partage d'expériences, de savoir-faire et de ressources entre les nations du Sud, notamment entre le Chili et plusieurs pays africains.

Saluant la richesse culturelle et historique de l'Éthiopie, il a décrit le pays comme un berceau de civilisations anciennes au coeur d'un continent doté d'immenses ressources naturelles et humaines.

Réaffirmant la volonté du Chili d'approfondir ses partenariats avec l'Éthiopie et l'Afrique dans leur ensemble, l'ambassadeur a insisté sur le rôle essentiel des échanges culturels dans le renforcement des liens entre les peuples.

« La diplomatie culturelle constitue un pilier de notre coopération. Nous souhaitons promouvoir des initiatives artistiques conjointes dans les domaines de la poésie, de la musique et d'autres formes d'expression créative afin de rapprocher nos sociétés », a-t-il précisé.

En outre, l'ambassadeur a estimé que les progrès infrastructurels en cours à Addis-Abeba continueront d'affirmer sa place de hub diplomatique majeur, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour la communauté internationale tout entière.