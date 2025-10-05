Congo-Kinshasa: Lutte contre les FDLR en RDC - le top départ du «Concept des opérations» donné à Washington

Pour la première fois, Kinshasa, Kigali, Doha, Washington et l'Union africaine annoncent officiellement le lancement dudit « Concept des opérations ». L'annonce a été faite après la troisième réunion, le 1er octobre, du Comité conjoint de surveillance à Washington de l'accord de paix du 27 juin. Ce plan (appelé donc Concept des Opérations) vise à enclencher la lutte contre les FDLR, le désengagement des forces, et la levée du dispositif dit défensif du Rwanda. Que signifie concrètement ce lancement ?

Si les parties respectent leurs engagements, la première phase de la lutte contre les FDLR en République démocratique du Congo doit démarrer d'ici au 15 octobre. Cette phase comprend plusieurs points : analyser le niveau de la menace, localiser les combattants et leurs équipements, sensibiliser les communautés locales, rappelle Patient Ligodi du service Afrique.

À lire aussi RDC et Rwanda fixent le début de la neutralisation des FDLR et de la levée des mesures «défensives» de Kigali

Il est aussi question de partager des informations sur les FDLR et leurs groupes dissidents, mais aussi sur les mesures dites « de défense » mises en place par le Rwanda -- que Kinshasa traduit par la présence de troupes rwandaises sur son sol.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Contacté par RFI, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, affirme que Kigali a déjà transmis des informations lors des premières réunions, y compris à la médiation. Et il attend que Kinshasa fasse de même.

Au cours de leur réunion à Washington, les participants (états-uniens, congolais, rwandais, qatarien et membres de l'Union africaine) ont évalué la situation. Ils constatent aussi que les combats se poursuivent, notamment dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu.

Un participant confie à RFI que cette situation rend nécessaire l'accélération du processus de Doha entre Kinshasa et l'AFC/M23. À ce propos, Massad Boulos, conseiller Afrique à la Maison Blanche, avait déclaré que Doha est la « dernière pièce du puzzle » pour faire avancer le processus de paix.

À lire aussi RDC: Kinshasa envoie une délégation aux États-Unis pour accélérer l'accord avec Washington

Le médiateur qatarien a d'ailleurs annoncé la reprise des négociations la semaine du 6 octobre. Enfin, pour évaluer les avancées, le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité se réunira les 21 et 22 octobre.

Il regroupe des représentants permanents de chaque partie, y compris les armées, les services de renseignement et les ministères des Affaires étrangères. Sa mission : identifier, évaluer et localiser les FDLR et leurs groupes affiliés, en vue de leur neutralisation.