Tunisie: Trois gazelles Rhim transférées de Médenine à Sfax pour repeuplement

Le ministère de l'Environnement a annoncé le transfert de trois gazelles Rhim de la réserve naturelle de Sidi Toui (gouvernorat de Médenine) vers la réserve de El Gonna, située dans la délégation de Agareb (gouvernorat de Sfax).

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme national de réintroduction et de repeuplement des espèces animales emblématiques, mené en coordination avec la Direction générale des forêts et en partenariat avec l'organisation internationale Marwell Wildlife.

L'objectif de cette initiative est de renforcer la diversité biologique dans les écosystèmes naturels et de favoriser la survie d'espèces menacées, telles que la gazelle Rhim, également connue sous le nom de gazelle blanche du désert.

La réserve de Sidi Toui, située à la frontière tuniso-libyenne dans la délégation de Ben Guerdane, s'étend sur une superficie de 6 315 hectares. Elle abrite plusieurs espèces rares et adaptées aux milieux arides, notamment l'autruche, la gazelle Rhim et l'oryx, et bénéficie d'une couverture végétale variée ainsi que d'infrastructures dédiées à la protection de la faune.