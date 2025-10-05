Tunisie: Ligue 1 - 9e journée - ST-ESZ (3-0) - Le Stade maître chez lui

L'ES Zarzis n'y a vu que du feu et ce n'est pas cher payé !

Le choc de la 9e journée de Ligue 1 a mis aux prises hier le Stade Tunisien et l'Espérance Sportive de Zarzis au Hedi Ennaifer. Renversé par les Cap-bonnais de l'AS Soliman lors de la ronde écoulée, l'ESZ devait forcément se racheter et se remettre la tête à l'endroit au Bardo même.

Quant aux Bardolais, si le dernier point du nul ramené de l'Olimpico de Sousse est bon à prendre, seule la victoire devait permettre de garder la main dans les hautes sphères du classement. Match qui s'annonçait donc indécis entre deux outsiders ambitieux qui caracolent depuis le début de saison et dont le potentiel en fait deux sérieux candidats pour le haut du pavé, plus que d'éphémère troubles-fêtes.

La rencontre démarre fort côté Stadiste et ce sont les protégés de Chokri Khatoui qui vont prendre l'avantage grâce à une réalisation signée de la tête, par la pointe Amanallah Haboubi, à la 11', suite à un centre ajusté de Ouerghemi, hauteur au passage d'un joli geste technique, un crochet déroutant avant de déposer sur la tête de Haboubi. Quelle réaction du Onze à Anis Boujelbène ?

La riposte n'interviendra pas de suite, alors que le Stade gère, maîtrise et tente même d'enfoncer le clou. 22', le Stade manque de peu de doubler la mise mais Ndaw est en retard malgré son heading. En face, l'ES Zarzis va croire égaliser mais la réalisation de Moomen Rahmani a été annulée par la VAR, précédée d'une faute évidente de Stanley.

Tempo stadiste

Trois corners de suite pour le Stade subséquemment, et l'ESZ subit la domination des locaux. 30', le ST ne relâche pas la pression, maintenant son emprise et ne desserrant pas l'étreinte sur l'adversaire et le jeu. Jusque-là, l'ESZ n'a quasiment pas existé mais le match n'a pas encore livré tous ses secrets. 32', Iyadh Riahi, de la tête, manquera de réussite.

Le Stade est proche de doubler la mise, mais il manquera surtout de lucidité dans la zone de vérité adverse. On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, vers l'heure de jeu, le Stade double la mise par un tir puissant de Ndiaye suite à un centre de Saafi.

Le ST évolue en roue libre même si le Rwandais Inoccent Nshuti aurait pu réduire le score sur un placé non cadré. 70', sur coup franc rentrant de Youssef Saafi, Haboubi fusille de la tête le portier Charfi. Le Stade punit à présent l'ES Zarzis et le résultat reflète la physionomie du match.

ST : Noureddine Farhati, Mohamed Iyadh Riahi, Marouane Sahraoui, Hedi Khalfa, Aziz Saihi (Rifaa Riahi), Youssef Saafi, Mahamat Thiam (Boubakar Camara), Amath Ndaw, Wael Ouerghemmi (Firas Aifia), Amanallah Haboubi, Amadou Dia Ndiaye.

ESZ : Seifeddine Charfi, Firas Ghouma (Makram Sghaier), Pape Diallo, Mokhtar Ben Zid (Amir Tajouri), Jassem Ben Kilani, Ousmane Coumbassa, Khalil Kassab, Stanley Oguh (Hedi Jertila), Moataz Chouchen (Kouni Khalfa), Moomen Rahmani, Innocent Nshuti.