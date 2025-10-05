Tunisie: Soumoud - L'activiste Thiago Ávila poursuit sa grève de la faim et exige le respect des droits des détenus

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'équipe juridique représentant l'activiste Thiago Ávila a annoncé hier soir que ce dernier a décidé de continuer sa grève de la faim, suite à trois interrogatoires menés par les services de renseignement en raison de son rôle d'organisateur au sein du mouvement de la flottille Soumoud.

Selon ses avocats, Ávila a été transféré à plusieurs reprises dans différentes cellules où il a été soumis à des séances d'interrogatoires. En réponse à cette situation, il refuse désormais de s'hydrater, même avec de l'eau, tant que tous les autres détenus n'auront pas reçu les traitements médicaux nécessaires.

L'activiste a également formulé une demande solidaire : être la dernière personne à être expulsée, en soutien à ses compagnons de détention.

L'équipe de défense rappelle que la responsabilité de la sécurité et de l'intégrité physique de Thiago Ávila incombe pleinement aux autorités compétentes. Elle appelle par ailleurs au respect intégral de ses droits humains et légaux.

