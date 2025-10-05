Tunisie: Inondations à Tunis - L'État accélère les grands travaux

Une séance de travail s'est tenue récemment au siège du gouvernorat de Tunis, consacrée à l'évaluation de l'avancement du projet de protection des zones nord et est de la capitale contre les inondations.

Présidée par le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, la réunion a permis de faire le point sur l'état d'exécution du projet, qui vise à réduire les risques d'accumulation des eaux pluviales, à limiter les inondations récurrentes et à améliorer les conditions environnementales dans les zones concernées.

Le gouverneur a souligné l'importance stratégique de ce projet pour la sécurité des citoyens et la résilience urbaine de la capitale. Il a appelé à un renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes afin de lever les obstacles entravant l'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le déplacement de certaines infrastructures publiques (réseaux d'électricité, d'eau, etc.) se trouvant sur le tracé du chantier.

L'objectif est d'accélérer le rythme de réalisation du projet et d'en assurer la finalisation dans les délais impartis et selon les normes de qualité requises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ont pris part à cette séance : la première déléguée du gouvernorat, les délégués des délégations de La Marsa, cité El Khadra, Le Kram et El Menzah, le directeur de la gestion des eaux urbaines au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, le chef du district STEG du Kram, ainsi que des représentants des municipalités de Tunis et de La Marsa, et des directions régionales de la STEG et de la SONEDE.