Afrique: Para-athlétisme - La Tunisienne Raja Jebali décroche le bronze au lancer du poids à New Delhi

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Raja Jebali a remporté la médaille de bronze, dimanche matin, dans l'épreuve du lancer du poids (F40), dans le cadre des Championnats du monde de para-athlétisme, actuellement en cours à New Delhi, capitale de l'Inde.

Jebali a réalisé un jet de 8,86 m, établissant ainsi sa meilleure performance personnelle. Elle s'est classée derrière la Néerlandaise Lara Baars, médaillée d'or avec un lancer de 9,77 m (nouveau record du monde), et l'Ouzbèke Madina Mukhtorova, médaillée d'argent avec 8,99 m.

Il s'agit de la septième médaille obtenue par la Tunisie lors de ces championnats (2 en or, 3 en argent et 2 en bronze).

Les médailles d'or ont été remportées par :

Raoua Tlili au lancer du disque (F41),

Yassine Gharbi au 400 m fauteuil roulant (T54).

Les trois médailles d'argent sont revenues à :

Yassine Guenichi au lancer du poids (F36),

Marwa Brahmi au lancer de massue (F32),

Mohamed Nidal Khleifi au 800 m (T53).

Quant aux deux médailles de bronze, elles ont été remportées par :

Raoua Tlili au lancer du poids (F41),

Raja Jebali au lancer du poids (F40).

Lire l'article original sur La Presse.

