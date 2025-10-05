Tunisie: Le pays et le Japon - 70 ans de relations célébrés à travers l'art à Tokyo

Une exposition culturelle tunisienne, intitulée « Tunis : voies d'échanges culturels avec le monde », a été inaugurée vendredi au Musée d'art de Tokyo Fuji. Elle se poursuivra jusqu'à la fin janvier 2026.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Organisée à l'initiative de la mission tunisienne à Tokyo, la manifestation vise à valoriser la culture tunisienne et à promouvoir la Tunisie comme destination culturelle et touristique de premier plan.

Selon la page officielle de l'ambassade de Tunisie à Tokyo sur Facebook, l'exposition propose un parcours immersif comprenant des oeuvres d'artisanat et d'arts plastiques, un espace dédié au patrimoine culturel et touristique tunisien, ainsi qu'un stand de vente de produits authentiques du terroir.

La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs ambassadeurs accrédités au Japon, des diplomates, ainsi que des personnalités influentes du milieu culturel et médiatique nippon, soulignant l'importance des liens historiques et culturels entre les deux pays.