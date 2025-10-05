Le projet de recherche gagnant de cette édition vise à mettre au point une technique rapide de dépistage des maladies cardiaques par analyse d'un échantillon sanguin.

Mohamed Bjaoui, maître-assistant en pharmacologie à la faculté de Pharmacie de Monastir, a remporté la première place de la 2e édition de la Dotation Faba Santé - Prix Amina Ben Ayed décerné par la Fondation Abdelwahab-Ben Ayed.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Bjaoui a expliqué que le projet de recherche qui lui a valu ce prix a pour objectif de mettre au point une technique rapide et simplifiée de dépistage des maladies cardiaques, telles que l'insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux, grâce à l'analyse d'un échantillon de sang dont les résultats sont disponibles en 15 minutes, ce qui permet d'orienter directement le patient vers le spécialiste approprié pour une intervention médicale.

Il a expliqué qu'il espérait, grâce à cette bourse, développer le prototype de cette technique en deux ans dans le cadre de recherches en laboratoire, soulignant que sa généralisation nécessiterait l'intervention de sociétés pharmaceutiques internationales pour sa fabrication et sa commercialisation.

Il a ajouté qu'il travaillait actuellement sur une autre recherche visant à permettre aux patients sous chimiothérapie ou sous antibiotiques et souffrant en même temps d'une maladie rénale d'obtenir des médicaments de substitution sans effets secondaires sur les reins, ce qui leur permettrait de poursuivre leur traitement en toute sécurité.

Il convient de noter que la bourse de la Fondation Abdelwahab-Ben Ayad Faba pour la santé - Prix Amina-Ben Ayad, qui a été décernée vendredi soir pour la deuxième fois, vise à encourager les jeunes chercheurs dans les domaines de la santé et de l'innovation scientifique.

Le jury, composé d'experts de haut niveau, a annoncé la victoire de quatre chercheurs, qui se sont vu attribuer chacun une bourse d'une valeur de 30.000 dinars tunisiens.