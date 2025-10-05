Tunisie: Flottille Soumoud - Dix Tunisiens posent pied à Istanbul

· Leur arrivée est prévue aujourd'hui à 16h à l'aéroport Tunis-Carthage, selon le «Global Soumoud Flotilla»

Le collectif juridique accompagnant la Flottille de la Liberté a annoncé que 280 participants avaient comparu vendredi devant le tribunal de l'immigration de l'État sioniste, dont 200 sans assistance d'avocat, tandis que le reste a été défendu par les membres du collectif. Les audiences se sont poursuivies, mais à un rythme particulièrement lent en raison du week-end religieux observé dans l'entité occupante.

Parallèlement, 137 participants ont été libérés samedi 4 octobre après avoir signé un document de procédure accélérée et refusé de comparaître devant le juge israélien. Le collectif précise que cette signature ne constitue en aucun cas une reconnaissance de la légitimité de l'occupation, et que chaque participant a été libre d'y recourir ou non. Ils ont atterri à l'aéroport d'Istanbul à bord d'un avion turc.

Parmi eux figurent 28 citoyens originaires du Maghreb dont 10 Tunisiens, 6 Algériens, 4 Marocains, 7 Libyens et 1 Mauritanien. Leurs noms ont été communiqués par le collectif, et des informations sur les horaires de leur retour dans leurs pays respectifs seront fournies dans les prochaines heures afin de préparer des accueils populaires à la hauteur de leur courage et de leur résistance.

Pour les participants tunisiens libérés, il s'agit du député Mohamed Ali Mouheddine, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messoudi, Houcem Eddine Rmadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, l'acteur Mohamed M'Rad, Anis Abbassi, le journaliste Lotfi Hajji. A l'instar de tous les membres de la Flottille arrêtés, les militants tunisiens ont observé une grève de la faim illimitée dès leur arrivée au port d'Ashdod, avant leur transfert au centre pénitentiaire de Ketziot.

Dans un communiqué publié par la Flottille, ils dénoncent une détention arbitraire et des poursuites illégales, affirmant que leur action vise à alerter l'opinion internationale sur les violations du droit humanitaire commises par Israël.

Il convient de signaler que l'organisation juridique Adalah (Justice) a rapporté que lors de la visite du ministre de l'Intérieur sioniste au port d'Ashdod, les participants ont été menacés. En guise de réponse, ils ont entonné des slogans en faveur de la liberté de la Palestine. Le Tunisien Mehdi Snoussi s'est alors illustré en brandissant un drapeau palestinien qu'il avait dissimulé sous ses vêtements.

Il a été violemment agressé par la police sioniste, mais ses avocats assurent qu'il reste déterminé. À travers eux, il a salué le peuple tunisien et l'ensemble des peuples libres, appelant à maintenir la pression internationale pour la libération de tous les participants.

Au total, 42 bateaux de la mission historique Global Soumoud Flotilla ont été illégalement interceptés entre le 1er et le 3 octobre, alors qu'ils tentaient de briser le blocus sioniste de Gaza. 462 personnes ont été enlevées dans les eaux internationales.