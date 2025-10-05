Sénégal: Octobre rose - Prés de 300 femmes consultées dans le Bounkiling

Les femmes des trois départements de Sédhiou ont participé massivement aux journées de consultation contre le cancer organisées depuis jeudi. Cette activité a permis de mobiliser plusieurs médecins spécialistes dans le Pakoa.

Sédhiou- La caravane de la section santé du Mouvement national des cadres patriotes a entamé une série de dépistages gratuits depuis jeudi dernier dans la région de Sédhiou.

Cet événement entre dans le cadre d'Octobre rose. Ainsi, une équipe pluridisciplinaire, constituée de médecins anapath, de gynécologues, de radiologues, de cancérologues et de sages-femmes a été mobilisée pour assurer toute la chaîne de dépistage.

Ces spécialistes ont déjà consulté mercredi près de 300 femmes à Bounkiling et le vendredi ils envisagent de consulter plus de femmes à Ziguinchor et à Oussouye avant de terminer cette campagne à Kolda.

Dépister 5000 femmes au total

« Nous avons l'objectif de dépister 5000 femmes. Les patients qui exigent des examens complémentaires comme le frottis ou des échographies, nous les prenons entièrement en charge gratuitement », a assuré le Dr Mor Diagne, coordonnateur des vacances médicales patriotiques, par ailleurs conseiller technique au ministère de la Santé en charge de pharmacie.

Les femmes ont répondu massivement présentes à cette campagne de dépistage dans la région de Sédhiou. « Nous craignions de ne pas pouvoir prendre tout le monde en charge, mais l'équipe technique a montré que c'était possible », a souligné Kémo Mané, un des organisateurs de cette campagne de dépistage. Selon lui, le taux de cancer est très élevé en milieu rural du fait des conditions de vie des femmes.

C'est pourquoi « nous allons insister sur la communication pour encourager les femmes à dépister », dit-il. « Le cancer fait peur et beaucoup de femmes craignent de se faire consulter. Il faut insister sur la communication pour rassurer les populations car on peut guérir du cancer si on s'y prend très tôt », a lancé dans le même sens Aminata Sonko, venue se faire consulter.

Dans le district de Sédhiou, les professionnels de santé mènent des dépistages de temps en temps. « Toutefois, si chaque jour chaque sage-femme fait le dépistage d'au moins deux femmes, ça va aider le district à atteindre ses objectifs par rapport à la couverture de dépistage », estime le Dr Waly Mbodj, médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou. Il a exhorté les populations à orienter leur enfant âgé de 9 à 14 ans pour qu'il soit vacciné contre le cancer du col de l'utérus.