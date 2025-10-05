Maroc: IDE - Le flux net progresse de 47,6% à fin août

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s'est établi à environ 23 milliards de dirhams (MMDH) au terme des huit premiers mois de cette année, en hausse de 47,6% par rapport à fin août 2024, selon l'Office des Changes.

Les recettes de ces investissements se sont améliorées de 43,4% à 39,27 MMDH et les dépenses ont augmenté de 38% à 16,31 MMDH, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S'agissant du flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME), il s'est situé à 2,91 MMDH.