Maroc: Port de Laâyoune - Hausse de 33 % des débarquements de la pêche à fin août

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Laâyoune ont enregistré, durant les huit premiers mois de l'année en cours, une hausse de 33 % en poids et de 9% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées dans ce port se sont élevées à fin août dernier à 136.433 tonnes (T), contre 102.531 T à la même période de 2024, pour une valeur marchande de 1,16 milliard de dirhams (MMDH), contre 1,07 MMDH un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les quantités de poissons pélagiques débarquées ont augmenté de 54 % pour atteindre 109.366 T, correspondant à une valeur de 422,07 millions de dirhams (MDH), contre 70.899 T et 332,28 MDH à fin août 2024 (+27 %).

En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont reculé de 18% pour s'établir à 19.595 T, pour une valeur estimée à 256,62 MDH (-5 %), contre 223,76 MDH/ 23.752 T un an auparavant, rapporte la MAP.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont accusé une légère baisse de 1% en volume avec 7.444 T, pour des recettes de 484,24 MDH (+6%), contre 7.486 T et 457,14 MDH à la même période de 2024.

Par ailleurs, les captures de crustacés ont reculé de 93% pour se chiffrer à 29 T avec des recettes évaluées à 3,02MDH (-77%), contre 395 T ayant généré 13,21 MDH un an auparavant.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 682.672 T à fin août 2025, en baisse de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

En valeur, ces débarquements se sont établis à près de 7,37 milliards de dirhams, contre plus de 7,41 milliards un an auparavant.