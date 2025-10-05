Afrique: Le Maroc et la Gambie signent à Montréal un accord sur les services aériens

5 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc et la Gambie ont signé, mardi dernier à Montréal, un accord sur les services aériens, en marge de la 42ème session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Signé au siège de l'OACI par l'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, et le ministre gambien des Travaux, des Transports et des Infrastructures, Ebrima Sillah, cet accord vise à actualiser le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays dans le secteur de l'aviation civile.

L'accord, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, met aussi l'accent sur l'engagement à respecter les normes de sécurité les plus strictes, la coopération dans la lutte contre les actes illicites et l'adoption de mécanismes pour la résolution des différends à travers la consultation ou l'arbitrage, rapporte la MAP.

La signature de cet accord constitue "une étape importante" dans le renforcement des excellentes relations entre les deux pays, a indiqué M. Sillah dans une déclaration à la presse.

L'accord reflète également l'engagement des deux pays à travailler de concert pour réaliser les objectifs tracés par l'OACI, a ajouté le ministre.

L'Assemblée de l'OACI se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil de l'organisation. Les 193 États membres de l'OACI ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales prennent part à cet évènement, qui établit la politique mondiale de l'Organisation pour les trois prochaines années.

En marge de cette réunion, la délégation marocaine, présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a tenu une série de réunions bilatérales de haut niveau avec des homologues et des responsables d'organisations internationales, dans le but de renforcer la coopération technique et opérationnelle dans divers domaines liés à l'aviation civile.

