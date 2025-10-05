Sénégal: Le FMI 'favorable' à la demande de Dakar pour un nouveau programme de financement

Dakar — Le Fonds monétaire international (FMI) a salué vendredi les "progrès importants" accomplis par les autorités sénégalaises dans le traitement du dossier de "fausse déclaration" sur la dette publique du Sénégal.

"Les autorités sénégalaises ont accompli des progrès importants dans le traitement du dossier de fausse déclaration. Je salue leur engagement remarquable en faveur de la transparence, les actions entreprises pour identifier l'ensemble des passifs de la dette publique", a notamment dit Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI.

Elle a fait cette déclaration à l'issue d'une séance d'information informelle du Conseil d'administration du FMI sur le Sénégal.

Dans un communiqué reçu à l'APS, elle a magnifié la "collaboration étroite des autorités sénégalaises avec les services du Fonds sur ces questions (la fausse déclaration)".

"Les autorités avancent résolument dans la mise en oeuvre de mesures correctives pour résoudre ce dossier", a fait savoir Kristalina Georgieva.

La directrice générale du FMI dit "accueillir favorablement la demande officielle du Sénégal pour un nouveau programme appuyé par le FMI qui témoigne de la forte détermination des autorités à faire avancer leur agenda de réformes économiques".

Kristalina Georgieva a rappelé les discussions préliminaires sur les grandes lignes du futur programme qui se sont déjà tenues à Dakar en août dernier et des négociations formelles qui devraient débuter lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à la mi-octobre.

"Dans la perspective de ce nouveau programme, notre objectif est d'appuyer les priorités des autorités sénégalaises, de renforcer la stabilité macroéconomique, la résilience et la croissance inclusive et, en définitive, de contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la population sénégalaise", a assuré Mme Georgieva.

La direction générale du FMI a informé vendredi le Conseil d'administration des progrès réalisés et de l'état d'avancement des discussions relatives au programme.

"Sur la base des travaux en cours, nous sommes en bonne position pour avancer rapidement sur tous les fronts. Les services du Fonds sont pleinement engagés à travailler en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises dans la période à venir", a-t-elle insisté.