Sénégal: Le COSAMA prône un transport maritime 'sûr et régulier' pour davantage désenclaver la Casamance

Ziguinchor — Le directeur général du consortium sénégalais d'activités maritimes (COSAMA), Dr Baba Tall, a insisté, sur l'importance d'un transport maritime sûr, régulier et compétitif contribuant au désenclavement de la Casamance, à la fluidité des échanges et au développement des chaînes de valeur économiques.

"La maîtrise de la chaîne logistique est indispensable pour assurer la compétitivité et accompagner le développement économique et social de la région", a dit, vendredi, le nouveau directeur général du COSOMA lors d'une visite de prise de contact avec ses services à Ziguinchor

Au cours de son déplacement, il a eu des échanges avec les acteurs économiques locaux, notamment ceux des filières de l'anacarde et de la mangue, dans une logique d'intégration des besoins de transport des produits agricoles régionaux.

La Casamance, de par sa position stratégique, est entourée de la Gambie, de la Guinée-Bissau ainsi que des régions de Kolda et Sédhiou.

A ce propos, il a relevé l'opportunité d'exploiter ce potentiel dans une approche de désenclavement, d'intégration régionale et de développement du cabotage sous-régional.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la relance des activités maritimes sur l'axe Dakar-Ziguinchor et de la redynamisation du cabotage national et sous-régional, a-t-il expliqué à des journalistes, en marge d'un point de presse.

Nommé récemment à la tête du COSAMA par le président de la République, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de transformation "Sénégal 2050", Dr Baba Tall assure s'inscrire dans une "dynamique de continuité et d'innovation".

Sa nomination s'aligne, selon lui, sur les orientations du Plan national de développement 2025-2029, la lettre de politique sectorielle du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, ainsi que les instructions du Conseil d'administration du COSOMA.

"Cette première visite m'a permis de rencontrer les équipes locales, les autorités administratives, les opérateurs économiques ainsi que les acteurs portuaires, afin de recueillir les attentes et besoins exprimés", a déclaré le directeur général de COSAMA.

Il a salué l'accompagnement des autorités locales, notamment le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, le maire de la commune de Ziguinchor, Djibril Sonko, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture ainsi que les services techniques du port.