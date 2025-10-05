Angola: Des écoles d'Uíge reçoivent leurs certificats d'intégration au Réseau de l'UNESCO

3 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Uíge ( — Onze des vingt écoles associées au Réseau des écoles de l'UNESCO dans la province d'Uíge ont reçu leurs certificats jeudi, confirmant officiellement leur adhésion à cette institution internationale.

La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée en marge de la 7e Réunion des Écoles associées de l'UNESCO en Angola, un événement réunissant des responsables du secteur de l'éducation, des représentants du gouvernement et d'autres invités.

Parmi les écoles certifiées figurent le lycée d'Uíge, l'école primaire Kilamba Kiaxi et l'école primaire du quartier Zulumongo, situées dans la municipalité de Songo.

Dans des déclarations à la presse, le directeur du lycée d'Uíge, Orlando Marcelo, a réaffirmé l'engagement de l'institution à poursuivre le développement d'actions conformes aux principes et aux missions défendus par l'UNESCO, afin de maintenir l'intégration de l'école au sein de l'organisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A son tour, le directeur de l'école primaire Kilamba Kiaxi, Rufino Francisco, a déclaré que l'établissement continuerait de concevoir et de mettre en oeuvre des projets conformes aux directives de l'UNESCO, garantissant ainsi le maintien de l'adhésion de l'école.

Par ailleurs, le directeur de l'école primaire du quartier Zulumongo, Amadeu Afonso, a souligné les activités continues de l'école, fondées sur les principes de l'UNESCO, visant à promouvoir une éducation de qualité et inclusive.

À l'occasion, Alexandre Costa, secrétaire permanent de la Commission nationale de l'UNESCO en Angola, a indiqué que le pays comptait 165 écoles intégrées au Réseau des écoles associées de l'UNESCO.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.