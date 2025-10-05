Angola: Des écoles d'Uíge reçoivent leurs certificats d'intégration au Réseau de l'UNESCO

Uíge ( — Onze des vingt écoles associées au Réseau des écoles de l'UNESCO dans la province d'Uíge ont reçu leurs certificats jeudi, confirmant officiellement leur adhésion à cette institution internationale.

La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée en marge de la 7e Réunion des Écoles associées de l'UNESCO en Angola, un événement réunissant des responsables du secteur de l'éducation, des représentants du gouvernement et d'autres invités.

Parmi les écoles certifiées figurent le lycée d'Uíge, l'école primaire Kilamba Kiaxi et l'école primaire du quartier Zulumongo, situées dans la municipalité de Songo.

Dans des déclarations à la presse, le directeur du lycée d'Uíge, Orlando Marcelo, a réaffirmé l'engagement de l'institution à poursuivre le développement d'actions conformes aux principes et aux missions défendus par l'UNESCO, afin de maintenir l'intégration de l'école au sein de l'organisation.

A son tour, le directeur de l'école primaire Kilamba Kiaxi, Rufino Francisco, a déclaré que l'établissement continuerait de concevoir et de mettre en oeuvre des projets conformes aux directives de l'UNESCO, garantissant ainsi le maintien de l'adhésion de l'école.

Par ailleurs, le directeur de l'école primaire du quartier Zulumongo, Amadeu Afonso, a souligné les activités continues de l'école, fondées sur les principes de l'UNESCO, visant à promouvoir une éducation de qualité et inclusive.

À l'occasion, Alexandre Costa, secrétaire permanent de la Commission nationale de l'UNESCO en Angola, a indiqué que le pays comptait 165 écoles intégrées au Réseau des écoles associées de l'UNESCO.