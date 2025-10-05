Ile Maurice: Para-athlétisme - Dure journée pour nos compatriotes

5 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

L'avant-dernière journée des épreuves de para-athlétisme comptant pour les championnats du monde de New Delhi a été compliquée pour nos représentants. Engagés sur leurs séries respectives, Anndora Asaun, Roberto Michel, Ashley Telvave et Cédric Ravet ont vu l'aventure prendre fin à ce stade de la compétition. Ce dimanche, Anaïs Angeline va être la dernière action sur ces Mondiaux à 9h37 (heure de Maurice) sur les séries du 200m T37.

Quatrième au 100m T34 et sixième au 400m T34, Roberto Michel avait une opportunité d'accéder à une troisième finale lors de ces championnats du monde au stade Jawaharlal Nehru. Hier matin, il s'alignait sur la 2e série du 800m T34.

Une course qui a tourné à la catastrophe pour notre compatriote qui est entré en collision avec le Thaïlandais Chaiwat Rattana à 300 mètres dans leur course, renversant ce dernier. Malgré qu'il ait pu finir la course en 4e position, le Mauricien fut officiellement disqualifié à cause d'une «obstruction lors des courses en fauteuil roulant et en cadre lors du dépassement d'un autre athlète.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Même sort pour Anndora Asaun qui a terminé à la quatrième place de la 2e série du 200m T11 (vent +0.2 m/s) avec un temps de 31s29, pas suffisant pour accéder à la finale. De son côté, Ashley Telvave n'a pu passer l'étape des qualifications sur le saut en longueur T20, une épreuve où elle a fini en 5e position avec un saut à 4m50. Cédric Ravet a, aussi, vu l'aventure prendre fin lors des séries du 800m T54 hier soir.

Lors de cette dernière journée de compétition à New Delhi, Anaïs Angeline va, donc, être la dernière Mauricienne en action sur ces mondiaux. Elle est au départ de la 1ere série du 200m T37 à 9h37.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.