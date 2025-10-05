Ile Maurice: Para-athlétisme - Dure journée pour nos compatriotes

L'avant-dernière journée des épreuves de para-athlétisme comptant pour les championnats du monde de New Delhi a été compliquée pour nos représentants. Engagés sur leurs séries respectives, Anndora Asaun, Roberto Michel, Ashley Telvave et Cédric Ravet ont vu l'aventure prendre fin à ce stade de la compétition. Ce dimanche, Anaïs Angeline va être la dernière action sur ces Mondiaux à 9h37 (heure de Maurice) sur les séries du 200m T37.

Quatrième au 100m T34 et sixième au 400m T34, Roberto Michel avait une opportunité d'accéder à une troisième finale lors de ces championnats du monde au stade Jawaharlal Nehru. Hier matin, il s'alignait sur la 2e série du 800m T34.

Une course qui a tourné à la catastrophe pour notre compatriote qui est entré en collision avec le Thaïlandais Chaiwat Rattana à 300 mètres dans leur course, renversant ce dernier. Malgré qu'il ait pu finir la course en 4e position, le Mauricien fut officiellement disqualifié à cause d'une «obstruction lors des courses en fauteuil roulant et en cadre lors du dépassement d'un autre athlète.»

Même sort pour Anndora Asaun qui a terminé à la quatrième place de la 2e série du 200m T11 (vent +0.2 m/s) avec un temps de 31s29, pas suffisant pour accéder à la finale. De son côté, Ashley Telvave n'a pu passer l'étape des qualifications sur le saut en longueur T20, une épreuve où elle a fini en 5e position avec un saut à 4m50. Cédric Ravet a, aussi, vu l'aventure prendre fin lors des séries du 800m T54 hier soir.

Lors de cette dernière journée de compétition à New Delhi, Anaïs Angeline va, donc, être la dernière Mauricienne en action sur ces mondiaux. Elle est au départ de la 1ere série du 200m T37 à 9h37.