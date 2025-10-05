Ile Maurice: Football - Pamplemousses SC, si proche

Fin de l'aventure pour Pamplemousses SC dans le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Nordistes ont été neutralisés par AS Maniema (2-2) hier à Côte d'Or. Le représentant de la République Démocratique du Congo passe donc ce premier tour au combiné puisqu'il s'était imposé 2-1 à l'aller (4-3 au combiné).

Loin d'être ridicule, Pamplemousses SC aura tout tenté pour essayer de forcer le destin. Bien en place et suivant attentivement les consignes, le club originaire du nord de l'île a donné du fil à retordre aux visiteurs. En fait, malgré sa défaite au match aller, Pamplemousses SC avait un bon coup à jouer grâce à son but inscrit à l'extérieur. Mais le plan de Colin Bell, coach de Pamplemousses SC, ne s'est pas déroulé comme prévu.

AS Maniema a ouvert le score à la 17e minute sur un but contre son camp. Ce but a été un véritable coup de massue pour les représentants mauriciens, qui ont éprouvé d'énormes difficultés à revenir dans le match. Ce fut chose faite juste avant la pause grâce au but d'Ashley Nazira.

Ce dernier a repris un ballon mal dégagé sur coup franc pour rallumer la flamme (1-1). Dans la minute qui suivait ce but, les joueurs des deux équipes en sont venus aux mains et après de longues minutes de discussions et de délibération, Kabamba pour AS Maniema et Nazira pour Pamplemousses SC recevaient un carton rouge chacun.

A la 55e minute, Pamplemousses SC trouvait même les ressources pour passer devant. Les Nordistes profitaient d'une mésentente de la défense congolaise, qui réclamait une position de hors-jeu sur un contre, pour surprendre leur adversaire. Mais la joie des partenaires de Kevin Jean-Louis fut de courte durée puisqu'à 15 minutes du terme, Jeancy Mpindi remettait sa formation sur le même pied d'égalité que les Nordistes.

Au coup de sifflet final, la déception était bien évidemment du côté des Nordistes mais Colin Bell a surtout retenu la prestation de ses protégés. «C'est ce genre de match qui nous fait grandir. Nous sommes passés tout près de la qualification. Et depuis la phase aller, nous avions réalisé un beau match. Je salue les garçons qui ont réalisé un match extraordinaire. Après en face de nous il y avait une équipe qui a du métier. Il n'y a pas photo». Désormais, les Nordistes peuvent tranquillement se concentrer sur leur saison dont le coup d'envoi arrive bientôt.