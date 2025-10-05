Cameroun: Paul Biya absent de la campagne - Stratégie ou mépris des électeurs ?

Alors que la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre bat son plein au Cameroun, un absent de marque suscite interrogations et critiques : le président Paul Biya lui-même. Candidat à un huitième mandat, le chef de l'État, âgé de 92 ans, ne s'est ni présenté physiquement devant les Camerounais ni mené de meeting, alimentant un sentiment de mépris chez une partie de la population .

Cette absence est d'autant plus frappante que le pays est en proie à de multiples défis, notamment la crise séparatiste dans les régions anglophones et la menace de Boko Haram dans l'Extrême-Nord . Pendant ce temps, des rapports des services de renseignement, divulgués en juillet, alertaient le pouvoir sur les risques de défaite en cas d'opposition unie et évoquaient même la crainte d'un « coup d'État politique » au sein même du parti au pouvoir, le RDPC .

La stratégie de campagne du président sortant repose ainsi sur une présence en ligne, avec des messages soigneusement craftés sur les réseaux sociaux, tandis que la gestion des meetings est déléguée à des fidèles et aux militants du parti . Cette approche contraste avec l'énergie déployée sur le terrain par ses principaux adversaires, dont deux anciens alliés, Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maigari, qui ont quitté le gouvernement pour se présenter contre lui .

Pour beaucoup de jeunes Camerounais, qui n'ont connu aucun autre président, cette posture distante renforce le sentiment que le pouvoir est déconnecté des réalités quotidiennes, dans un pays où le chômage des jeunes est un enjeu majeur . L'absence de campagne traditionnelle de Paul Biya, perçue comme un signe de mépris envers l'électorat, pourrait-elle être le révélateur d'une crise politique plus profonde et d'un système à bout de souffle ? La question reste en suspens à l'approche du scrutin.